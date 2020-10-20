١ MTL إلى ZAR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٤٦٫٠٠٣٣٦٦ الراند الجنوب أفريقي

1 ZAR = ٠٫٠٢١٧٣٧٥ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الراند الجنوب أفريقي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٥١ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الراند الجنوب أفريقي

mtl
MTL
zar
ZAR
١ MTL٤٦٫٠٠٣٤ ZAR
٥ MTL٢٣٠٫٠١٧ ZAR
١٠ MTL٤٦٠٫٠٣٤ ZAR
٢٥ MTL١٬١٥٠٫٠٨ ZAR
٥٠ MTL٢٬٣٠٠٫١٧ ZAR
١٠٠ MTL٤٬٦٠٠٫٣٤ ZAR
٥٠٠ MTL٢٣٬٠٠١٫٧ ZAR
١٬٠٠٠ MTL٤٦٬٠٠٣٫٤ ZAR
٥٬٠٠٠ MTL٢٣٠٬٠١٧ ZAR
١٠٬٠٠٠ MTL٤٦٠٬٠٣٤ ZAR

حوِّل الراند الجنوب أفريقي إلى Maltese Lira

zar
ZAR
mtl
MTL
١ ZAR٠٫٠٢١٧٣٧٥ MTL
٥ ZAR٠٫١٠٨٦٨٨ MTL
١٠ ZAR٠٫٢١٧٣٧٥ MTL
٢٥ ZAR٠٫٥٤٣٤٣٨ MTL
٥٠ ZAR١٫٠٨٦٨٨ MTL
١٠٠ ZAR٢٫١٧٣٧٥ MTL
٥٠٠ ZAR١٠٫٨٦٨٨ MTL
١٬٠٠٠ ZAR٢١٫٧٣٧٥ MTL
٥٬٠٠٠ ZAR١٠٨٫٦٨٨ MTL
١٠٬٠٠٠ ZAR٢١٧٫٣٧٥ MTL

مخطط MTL إلى ZAR

1 MTL = ٠ ZAR

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الراند الجنوب أفريقي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٠٫٦٥٨٢٠٫٦٥٨
منخفض
١٩٫٢٠٤١٩٫٢٠٤
المتوسط
١٩٫٧٧٥١٩٫٩٧٠
التقلب
٠٫٨٤٪؜٠٫٦٣٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

zar

ZAR - الراند الجنوب أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الراند الجنوب أفريقي هو سعر الصرف للزوج ZAR إلى USD. رمز العملة لـ الراند الجنوب أفريقي هو ZAR. رمز العملة هو R.

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