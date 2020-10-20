١ MTL إلى YER

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٦٣٠٫٧٢٢٣٠ الريال اليمني

1 YER = ٠٫٠٠١٥٨٥٤٨ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الريال اليمني التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٤٨ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الريال اليمني

mtl
MTL
yer
YER
١ MTL٦٣٠٫٧٢٢ YER
٥ MTL٣٬١٥٣٫٦١ YER
١٠ MTL٦٬٣٠٧٫٢٢ YER
٢٥ MTL١٥٬٧٦٨٫١ YER
٥٠ MTL٣١٬٥٣٦٫١ YER
١٠٠ MTL٦٣٬٠٧٢٫٢ YER
٥٠٠ MTL٣١٥٬٣٦١ YER
١٬٠٠٠ MTL٦٣٠٬٧٢٢ YER
٥٬٠٠٠ MTL٣٬١٥٣٬٦١٠ YER
١٠٬٠٠٠ MTL٦٬٣٠٧٬٢٢٠ YER

حوِّل الريال اليمني إلى Maltese Lira

yer
YER
mtl
MTL
١ YER٠٫٠٠١٥٨٥٤٨ MTL
٥ YER٠٫٠٠٧٩٢٧٤٢ MTL
١٠ YER٠٫٠١٥٨٥٤٨ MTL
٢٥ YER٠٫٠٣٩٦٣٧١ MTL
٥٠ YER٠٫٠٧٩٢٧٤٢ MTL
١٠٠ YER٠٫١٥٨٥٤٨ MTL
٥٠٠ YER٠٫٧٩٢٧٤٢ MTL
١٬٠٠٠ YER١٫٥٨٥٤٨ MTL
٥٬٠٠٠ YER٧٫٩٢٧٤٢ MTL
١٠٬٠٠٠ YER١٥٫٨٥٤٨ MTL

مخطط MTL إلى YER

1 MTL = ٠ YER

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الريال اليمني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٧٢٫٦٩٢٧٢٫٩٦
منخفض
٢٦٧٫٢٣٢٦٥٫٨٨
المتوسط
٢٦٩٫١٢٢٦٩٫٤٤
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

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