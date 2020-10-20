١ MTL إلى XPT

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

‏٠٫٠٠٢٥١٠٨٩٣١٠٠٧٨٧ أوقية بلاتينيوم

1 XPT = ٣٩٨٫٢٦٥ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى أوقية بلاتينيوم التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥٧ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى أوقية بلاتينيوم

mtl
MTL
xpt
XPT
١ MTL٠٫٠٠٢٥١٠٨٩ XPT
٥ MTL٠٫٠١٢٥٥٤٥ XPT
١٠ MTL٠٫٠٢٥١٠٨٩ XPT
٢٥ MTL٠٫٠٦٢٧٧٢٣ XPT
٥٠ MTL٠٫١٢٥٥٤٥ XPT
١٠٠ MTL٠٫٢٥١٠٨٩ XPT
٥٠٠ MTL١٫٢٥٥٤٥ XPT
١٬٠٠٠ MTL٢٫٥١٠٨٩ XPT
٥٬٠٠٠ MTL١٢٫٥٥٤٥ XPT
١٠٬٠٠٠ MTL٢٥٫١٠٨٩ XPT

حوِّل أوقية بلاتينيوم إلى Maltese Lira

xpt
XPT
mtl
MTL
١ XPT٣٩٨٫٢٦٥ MTL
٥ XPT١٬٩٩١٫٣٢ MTL
١٠ XPT٣٬٩٨٢٫٦٥ MTL
٢٥ XPT٩٬٩٥٦٫٦٢ MTL
٥٠ XPT١٩٬٩١٣٫٢ MTL
١٠٠ XPT٣٩٬٨٢٦٫٥ MTL
٥٠٠ XPT١٩٩٬١٣٢ MTL
١٬٠٠٠ XPT٣٩٨٬٢٦٥ MTL
٥٬٠٠٠ XPT١٬٩٩١٬٣٢٠ MTL
١٠٬٠٠٠ XPT٣٬٩٨٢٬٦٥٠ MTL

مخطط MTL إلى XPT

1 MTL = ٠ XPT

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل أوقية بلاتينيوم

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٢٠٤٨٠٫٠٠١٢١٢٩
منخفض
٠٫٠٠١٠٥٦٤٠٫٠٠١٠٠١٨
المتوسط
٠٫٠٠١١١٩٦٠٫٠٠١١٢٣٢
التقلب
٤٫٨٦٪؜٥٫٥٤٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

xpt

XPT - أوقية بلاتينيوم

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة أوقية بلاتينيوم هو سعر الصرف للزوج XPT إلى USD. رمز العملة لـ Platinum Ounces هو XPT.

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