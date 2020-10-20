١ MTL إلى XPF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٢٧٧٫٩٦٨١٩ الفرنك الباسيفيكي

1 XPF = ٠٫٠٠٣٥٩٧٥٣ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الفرنك الباسيفيكي التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥٧ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الفرنك الباسيفيكي

mtl
MTL
xpf
XPF
١ MTL٢٧٧٫٩٦٨ XPF
٥ MTL١٬٣٨٩٫٨٤ XPF
١٠ MTL٢٬٧٧٩٫٦٨ XPF
٢٥ MTL٦٬٩٤٩٫٢ XPF
٥٠ MTL١٣٬٨٩٨٫٤ XPF
١٠٠ MTL٢٧٬٧٩٦٫٨ XPF
٥٠٠ MTL١٣٨٬٩٨٤ XPF
١٬٠٠٠ MTL٢٧٧٬٩٦٨ XPF
٥٬٠٠٠ MTL١٬٣٨٩٬٨٤٠ XPF
١٠٬٠٠٠ MTL٢٬٧٧٩٬٦٨٠ XPF

حوِّل الفرنك الباسيفيكي إلى Maltese Lira

xpf
XPF
mtl
MTL
١ XPF٠٫٠٠٣٥٩٧٥٣ MTL
٥ XPF٠٫٠١٧٩٨٧٧ MTL
١٠ XPF٠٫٠٣٥٩٧٥٣ MTL
٢٥ XPF٠٫٠٨٩٩٣٨٣ MTL
٥٠ XPF٠٫١٧٩٨٧٧ MTL
١٠٠ XPF٠٫٣٥٩٧٥٣ MTL
٥٠٠ XPF١٫٧٩٨٧٧ MTL
١٬٠٠٠ XPF٣٫٥٩٧٥٣ MTL
٥٬٠٠٠ XPF١٧٫٩٨٧٧ MTL
١٠٬٠٠٠ XPF٣٥٫٩٧٥٣ MTL

مخطط MTL إلى XPF

1 MTL = ٠ XPF

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الفرنك الباسيفيكي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١١٩٫٣٣١١٩٫٣٣
منخفض
١١٩٫٣٣١١٩٫٣٣
المتوسط
١١٩٫٣٣١١٩٫٣٣
التقلب
٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

xpf

XPF - الفرنك الباسيفيكي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الباسيفيكي هو سعر الصرف للزوج XPF إلى USD. رمز العملة لـ CFP Francs هو XPF. رمز العملة هو ₣.

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