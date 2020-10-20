١ MTL إلى XPD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

‏٠٫٠٠٢٤٦٠٢٧٣٣٦٤٨٢٩ أوقية بالاديوم

1 XPD = ٤٠٦٫٤٥٩ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى أوقية بالاديوم التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٤٨ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى أوقية بالاديوم

mtl
MTL
xpd
XPD
١ MTL٠٫٠٠٢٤٦٠٢٧ XPD
٥ MTL٠٫٠١٢٣٠١٤ XPD
١٠ MTL٠٫٠٢٤٦٠٢٧ XPD
٢٥ MTL٠٫٠٦١٥٠٦٨ XPD
٥٠ MTL٠٫١٢٣٠١٤ XPD
١٠٠ MTL٠٫٢٤٦٠٢٧ XPD
٥٠٠ MTL١٫٢٣٠١٤ XPD
١٬٠٠٠ MTL٢٫٤٦٠٢٧ XPD
٥٬٠٠٠ MTL١٢٫٣٠١٤ XPD
١٠٬٠٠٠ MTL٢٤٫٦٠٢٧ XPD

حوِّل أوقية بالاديوم إلى Maltese Lira

xpd
XPD
mtl
MTL
١ XPD٤٠٦٫٤٥٩ MTL
٥ XPD٢٬٠٣٢٫٢٩ MTL
١٠ XPD٤٬٠٦٤٫٥٩ MTL
٢٥ XPD١٠٬١٦١٫٥ MTL
٥٠ XPD٢٠٬٣٢٢٫٩ MTL
١٠٠ XPD٤٠٬٦٤٥٫٩ MTL
٥٠٠ XPD٢٠٣٬٢٢٩ MTL
١٬٠٠٠ XPD٤٠٦٬٤٥٩ MTL
٥٬٠٠٠ XPD٢٬٠٣٢٬٢٩٠ MTL
١٠٬٠٠٠ XPD٤٬٠٦٤٬٥٩٠ MTL

مخطط MTL إلى XPD

1 MTL = ٠ XPD

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل أوقية بالاديوم

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٢٠٣٧٠٫٠٠١٢٠٣٧
منخفض
٠٫٠٠١٠٤٨٧٠٫٠٠٠٩٩٤٣٢
المتوسط
٠٫٠٠١١٤٠١٠٫٠٠١١١١٥
التقلب
٢٫٦٤٪؜٢٫٧٨٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

xpd

XPD - أوقية بالاديوم

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة أوقية بالاديوم هو سعر الصرف للزوج XPD إلى USD. رمز العملة لـ Palladium Ounces هو XPD.

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