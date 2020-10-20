١ MTL إلى XOF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

١٬٥٢٧٫٩٦٨٨ الفرنك الوسط أفريقي

1 XOF = ٠٫٠٠٠٦٥٤٤٦٤ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الفرنك الوسط أفريقي التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥٧ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الفرنك الوسط أفريقي

mtl
MTL
xof
XOF
١ MTL١٬٥٢٧٫٩٧ XOF
٥ MTL٧٬٦٣٩٫٨٤ XOF
١٠ MTL١٥٬٢٧٩٫٧ XOF
٢٥ MTL٣٨٬١٩٩٫٢ XOF
٥٠ MTL٧٦٬٣٩٨٫٤ XOF
١٠٠ MTL١٥٢٬٧٩٧ XOF
٥٠٠ MTL٧٦٣٬٩٨٤ XOF
١٬٠٠٠ MTL١٬٥٢٧٬٩٧٠ XOF
٥٬٠٠٠ MTL٧٬٦٣٩٬٨٤٠ XOF
١٠٬٠٠٠ MTL١٥٬٢٧٩٬٧٠٠ XOF

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى Maltese Lira

xof
XOF
mtl
MTL
١ XOF٠٫٠٠٠٦٥٤٤٦٤ MTL
٥ XOF٠٫٠٠٣٢٧٢٣٢ MTL
١٠ XOF٠٫٠٠٦٥٤٤٦٤ MTL
٢٥ XOF٠٫٠١٦٣٦١٦ MTL
٥٠ XOF٠٫٠٣٢٧٢٣٢ MTL
١٠٠ XOF٠٫٠٦٥٤٤٦٤ MTL
٥٠٠ XOF٠٫٣٢٧٢٣٢ MTL
١٬٠٠٠ XOF٠٫٦٥٤٤٦٤ MTL
٥٬٠٠٠ XOF٣٫٢٧٢٣٢ MTL
١٠٬٠٠٠ XOF٦٫٥٤٤٦٤ MTL

مخطط MTL إلى XOF

1 MTL = ٠ XOF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الفرنك الوسط أفريقي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٦٥٥٫٩٦٦٥٥٫٩٦
منخفض
٦٥٥٫٩٦٦٥٥٫٩٦
المتوسط
٦٥٥٫٩٦٦٥٥٫٩٦
التقلب
٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

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