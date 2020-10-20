١ MTL إلى XLM

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

‏٣١٫٤٩٦٦٤٠١٩٢٧٣٨١٦ Stellar Lumen

1 XLM = ٠٫٠٣١٧٤٩٤ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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Maltese Lira إلى Stellar Lumen التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٤٧ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى Stellar Lumen

mtl
MTL
xlm
XLM
١ MTL٣١٫٤٩٦٦ XLM
٥ MTL١٥٧٫٤٨٣ XLM
١٠ MTL٣١٤٫٩٦٦ XLM
٢٥ MTL٧٨٧٫٤١٦ XLM
٥٠ MTL١٬٥٧٤٫٨٣ XLM
١٠٠ MTL٣٬١٤٩٫٦٦ XLM
٥٠٠ MTL١٥٬٧٤٨٫٣ XLM
١٬٠٠٠ MTL٣١٬٤٩٦٫٦ XLM
٥٬٠٠٠ MTL١٥٧٬٤٨٣ XLM
١٠٬٠٠٠ MTL٣١٤٬٩٦٦ XLM

حوِّل Stellar Lumen إلى Maltese Lira

xlm
XLM
mtl
MTL
١ XLM٠٫٠٣١٧٤٩٤ MTL
٥ XLM٠٫١٥٨٧٤٧ MTL
١٠ XLM٠٫٣١٧٤٩٤ MTL
٢٥ XLM٠٫٧٩٣٧٣٥ MTL
٥٠ XLM١٫٥٨٧٤٧ MTL
١٠٠ XLM٣٫١٧٤٩٤ MTL
٥٠٠ XLM١٥٫٨٧٤٧ MTL
١٬٠٠٠ XLM٣١٫٧٤٩٤ MTL
٥٬٠٠٠ XLM١٥٨٫٧٤٧ MTL
١٠٬٠٠٠ XLM٣١٧٫٤٩٤ MTL

مخطط MTL إلى XLM

1 MTL = ٠ XLM

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل Stellar Lumen

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٤٫٢٥٤١٤٫٢٥٤
منخفض
١٠٫٢٢٨٨٫١٤٢٠
المتوسط
١١٫٥٧٤١٠٫٣٠٤
التقلب
٨٫٢٤٪؜٥٫٢٢٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

xlm

XLM - Stellar Lumen

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Stellar Lumen هو سعر الصرف للزوج XLM إلى USD. رمز العملة لـ Stellar Lumens هو XLM.

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