١ MTL إلى XCD

محوّل العملات مِن XE

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‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٦٫٨٠٥١٠٥٣ دولار شرق الكاريبي

1 XCD = ٠٫١٤٦٩٤٨ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى دولار شرق الكاريبي التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥٧ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى دولار شرق الكاريبي

mtl
MTL
xcd
XCD
١ MTL٦٫٨٠٥١١ XCD
٥ MTL٣٤٫٠٢٥٥ XCD
١٠ MTL٦٨٫٠٥١١ XCD
٢٥ MTL١٧٠٫١٢٨ XCD
٥٠ MTL٣٤٠٫٢٥٥ XCD
١٠٠ MTL٦٨٠٫٥١١ XCD
٥٠٠ MTL٣٬٤٠٢٫٥٥ XCD
١٬٠٠٠ MTL٦٬٨٠٥٫١١ XCD
٥٬٠٠٠ MTL٣٤٬٠٢٥٫٥ XCD
١٠٬٠٠٠ MTL٦٨٬٠٥١٫١ XCD

حوِّل دولار شرق الكاريبي إلى Maltese Lira

xcd
XCD
mtl
MTL
١ XCD٠٫١٤٦٩٤٨ MTL
٥ XCD٠٫٧٣٤٧٤٢ MTL
١٠ XCD١٫٤٦٩٤٨ MTL
٢٥ XCD٣٫٦٧٣٧١ MTL
٥٠ XCD٧٫٣٤٧٤٢ MTL
١٠٠ XCD١٤٫٦٩٤٨ MTL
٥٠٠ XCD٧٣٫٤٧٤٢ MTL
١٬٠٠٠ XCD١٤٦٫٩٤٨ MTL
٥٬٠٠٠ XCD٧٣٤٫٧٤٢ MTL
١٠٬٠٠٠ XCD١٬٤٦٩٫٤٨ MTL

مخطط MTL إلى XCD

1 MTL = ٠ XCD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل دولار شرق الكاريبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٫٩٤١٦٢٫٩٤٧٩
منخفض
٢٫٨٨٥٦٢٫٨٧٠٥
المتوسط
٢٫٩٠٤٨٢٫٩٠٨٢
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

xcd

XCD - دولار شرق الكاريبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دولار شرق الكاريبي هو سعر الصرف للزوج XCD إلى USD. رمز العملة لـ East Caribbean Dollars هو XCD. رمز العملة هو $.

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