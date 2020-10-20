١ MTL إلى XAG

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

‏٠٫٠٨٢٥٧٦٤٨٢٢٨١٤٨٩ أوقية فضة

1 XAG = ١٢٫١١٠٠ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى أوقية فضة التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥٧ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى أوقية فضة

mtl
MTL
xag
XAG
١ MTL٠٫٠٨٢٥٧٦٥ XAG
٥ MTL٠٫٤١٢٨٨٢ XAG
١٠ MTL٠٫٨٢٥٧٦٥ XAG
٢٥ MTL٢٫٠٦٤٤١ XAG
٥٠ MTL٤٫١٢٨٨٢ XAG
١٠٠ MTL٨٫٢٥٧٦٥ XAG
٥٠٠ MTL٤١٫٢٨٨٢ XAG
١٬٠٠٠ MTL٨٢٫٥٧٦٥ XAG
٥٬٠٠٠ MTL٤١٢٫٨٨٢ XAG
١٠٬٠٠٠ MTL٨٢٥٫٧٦٥ XAG

حوِّل أوقية فضة إلى Maltese Lira

xag
XAG
mtl
MTL
١ XAG١٢٫١١ MTL
٥ XAG٦٠٫٥٤٩٩ MTL
١٠ XAG١٢١٫١ MTL
٢٥ XAG٣٠٢٫٧٥ MTL
٥٠ XAG٦٠٥٫٤٩٩ MTL
١٠٠ XAG١٬٢١١ MTL
٥٠٠ XAG٦٬٠٥٤٫٩٩ MTL
١٬٠٠٠ XAG١٢٬١١٠ MTL
٥٬٠٠٠ XAG٦٠٬٥٤٩٫٩ MTL
١٠٬٠٠٠ XAG١٢١٬١٠٠ MTL

مخطط MTL إلى XAG

1 MTL = ٠ XAG

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل أوقية فضة

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٣٧١٨٩٠٫٠٤٠٦٤٤
منخفض
٠٫٠٣٤٧٥٥٠٫٠٣٣٧١٩
المتوسط
٠٫٠٣٦٣٩٣٠٫٠٣٧١٦٦
التقلب
٢٫٠٣٪؜١٫٨٥٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

xag

XAG - أوقية فضة

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة أوقية فضة هو سعر الصرف للزوج XAG إلى USD. رمز العملة لـ Silver Ounces هو XAG.

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