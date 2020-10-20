١ MTL إلى XAF

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

١٬٥٢٧٫٩٦٨٨ الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي

1 XAF = ٠٫٠٠٠٦٥٤٤٦٤ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥٧ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي

mtl
MTL
xaf
XAF
١ MTL١٬٥٢٧٫٩٧ XAF
٥ MTL٧٬٦٣٩٫٨٤ XAF
١٠ MTL١٥٬٢٧٩٫٧ XAF
٢٥ MTL٣٨٬١٩٩٫٢ XAF
٥٠ MTL٧٦٬٣٩٨٫٤ XAF
١٠٠ MTL١٥٢٬٧٩٧ XAF
٥٠٠ MTL٧٦٣٬٩٨٤ XAF
١٬٠٠٠ MTL١٬٥٢٧٬٩٧٠ XAF
٥٬٠٠٠ MTL٧٬٦٣٩٬٨٤٠ XAF
١٠٬٠٠٠ MTL١٥٬٢٧٩٬٧٠٠ XAF

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي إلى Maltese Lira

xaf
XAF
mtl
MTL
١ XAF٠٫٠٠٠٦٥٤٤٦٤ MTL
٥ XAF٠٫٠٠٣٢٧٢٣٢ MTL
١٠ XAF٠٫٠٠٦٥٤٤٦٤ MTL
٢٥ XAF٠٫٠١٦٣٦١٦ MTL
٥٠ XAF٠٫٠٣٢٧٢٣٢ MTL
١٠٠ XAF٠٫٠٦٥٤٤٦٤ MTL
٥٠٠ XAF٠٫٣٢٧٢٣٢ MTL
١٬٠٠٠ XAF٠٫٦٥٤٤٦٤ MTL
٥٬٠٠٠ XAF٣٫٢٧٢٣٢ MTL
١٠٬٠٠٠ XAF٦٫٥٤٤٦٤ MTL

مخطط MTL إلى XAF

1 MTL = ٠ XAF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٦٥٥٫٩٦٦٥٥٫٩٦
منخفض
٦٥٥٫٩٦٦٥٥٫٩٦
المتوسط
٦٥٥٫٩٦٦٥٥٫٩٦
التقلب
٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

xaf

XAF - الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي هو سعر الصرف للزوج XAF إلى USD. رمز العملة لـ Central African Francs هو XAF. رمز العملة هو FCFA.

More الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي info

أزواج العملات Maltese Lira (MTL) الشهيرة

usd

MTL إلى USD

eur

MTL إلى EUR

gbp

MTL إلى GBP

jpy

MTL إلى JPY

cad

MTL إلى CAD

aud

MTL إلى AUD

chf

MTL إلى CHF

cny

MTL إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings