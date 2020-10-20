١ MTL إلى VUV

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٢٩٩٫٧٣٣٦٣ فاتو ني-فانواتو

1 VUV = ٠٫٠٠٣٣٣٦٣٠ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى فاتو ني-فانواتو التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥٦ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى فاتو ني-فانواتو

mtl
MTL
vuv
VUV
١ MTL٢٩٩٫٧٣٤ VUV
٥ MTL١٬٤٩٨٫٦٧ VUV
١٠ MTL٢٬٩٩٧٫٣٤ VUV
٢٥ MTL٧٬٤٩٣٫٣٤ VUV
٥٠ MTL١٤٬٩٨٦٫٧ VUV
١٠٠ MTL٢٩٬٩٧٣٫٤ VUV
٥٠٠ MTL١٤٩٬٨٦٧ VUV
١٬٠٠٠ MTL٢٩٩٬٧٣٤ VUV
٥٬٠٠٠ MTL١٬٤٩٨٬٦٧٠ VUV
١٠٬٠٠٠ MTL٢٬٩٩٧٬٣٤٠ VUV

حوِّل فاتو ني-فانواتو إلى Maltese Lira

vuv
VUV
mtl
MTL
١ VUV٠٫٠٠٣٣٣٦٣ MTL
٥ VUV٠٫٠١٦٦٨١٥ MTL
١٠ VUV٠٫٠٣٣٣٦٣ MTL
٢٥ VUV٠٫٠٨٣٤٠٧٤ MTL
٥٠ VUV٠٫١٦٦٨١٥ MTL
١٠٠ VUV٠٫٣٣٣٦٣ MTL
٥٠٠ VUV١٫٦٦٨١٥ MTL
١٬٠٠٠ VUV٣٫٣٣٦٣ MTL
٥٬٠٠٠ VUV١٦٫٦٨١٥ MTL
١٠٬٠٠٠ VUV٣٣٫٣٦٣ MTL

مخطط MTL إلى VUV

1 MTL = ٠ VUV

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل فاتو ني-فانواتو

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٣٠٫٥٨١٣٠٫٨٧
منخفض
١٢٧٫٠٣١٢٧٫٠٣
المتوسط
١٢٨٫٣٧١٢٩٫٠٨
التقلب
٠٫٦٩٪؜٠٫٦٠٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

vuv

VUV - فاتو ني-فانواتو

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة فاتو ني-فانواتو هو سعر الصرف للزوج VUV إلى USD. رمز العملة لـ Ni-Vanuatu Vatu هو VUV. رمز العملة هو VT.

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