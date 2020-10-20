١ MTL إلى VES

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٩١٫٩٢٢١٠٠ البوليفار الفنزويلي

1 VES = ٠٫٠١٠٨٧٨٨ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى البوليفار الفنزويلي التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٤٧ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى البوليفار الفنزويلي

mtl
MTL
ves
VES
١ MTL٩١٫٩٢٢١ VES
٥ MTL٤٥٩٫٦١١ VES
١٠ MTL٩١٩٫٢٢١ VES
٢٥ MTL٢٬٢٩٨٫٠٥ VES
٥٠ MTL٤٬٥٩٦٫١١ VES
١٠٠ MTL٩٬١٩٢٫٢١ VES
٥٠٠ MTL٤٥٬٩٦١٫١ VES
١٬٠٠٠ MTL٩١٬٩٢٢٫١ VES
٥٬٠٠٠ MTL٤٥٩٬٦١١ VES
١٠٬٠٠٠ MTL٩١٩٬٢٢١ VES

حوِّل البوليفار الفنزويلي إلى Maltese Lira

ves
VES
mtl
MTL
١ VES٠٫٠١٠٨٧٨٨ MTL
٥ VES٠٫٠٥٤٣٩٣٩ MTL
١٠ VES٠٫١٠٨٧٨٨ MTL
٢٥ VES٠٫٢٧١٩٦٩ MTL
٥٠ VES٠٫٥٤٣٩٣٩ MTL
١٠٠ VES١٫٠٨٧٨٨ MTL
٥٠٠ VES٥٫٤٣٩٣٩ MTL
١٬٠٠٠ VES١٠٫٨٧٨٨ MTL
٥٬٠٠٠ VES٥٤٫٣٩٣٩ MTL
١٠٬٠٠٠ VES١٠٨٫٧٨٨ MTL

مخطط MTL إلى VES

1 MTL = ٠ VES

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل البوليفار الفنزويلي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٩٫٩٦٤٣٩٫٩٦٤
منخفض
٣٨٫٧٤٢٣٨٫٤٩٤
المتوسط
٣٩٫١٤٨٣٩٫١٩٠
التقلب
٠٫٥٦٪؜٠٫٤٠٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

ves

VES - البوليفار الفنزويلي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البوليفار الفنزويلي هو سعر الصرف للزوج VES إلى USD. رمز العملة لـ Venezuelan Bolívares هو VES. رمز العملة هو Bs.S.

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