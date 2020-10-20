١ MTL إلى VEF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

‏٩٬١٩٢٬٢١٠٫٠٤ البوليفار الفنزويلي

1 VEF = ٠٫٠٠٠٠٠٠١٠٨٧٨٨ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

VEF استُبدِلَت بـ VES

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى البوليفار الفنزويلي التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٤٧ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى البوليفار الفنزويلي

mtl
MTL
vef
VEF
١ MTL٩٬١٩٢٬٢١٠ VEF
٥ MTL٤٥٬٩٦١٬١٠٠ VEF
١٠ MTL٩١٬٩٢٢٬١٠٠ VEF
٢٥ MTL٢٢٩٬٨٠٥٬٠٠٠ VEF
٥٠ MTL٤٥٩٬٦١١٬٠٠٠ VEF
١٠٠ MTL٩١٩٬٢٢١٬٠٠٠ VEF
٥٠٠ MTL٤٬٥٩٦٬١١٠٬٠٠٠ VEF
١٬٠٠٠ MTL٩٬١٩٢٬٢١٠٬٠٠٠ VEF
٥٬٠٠٠ MTL٤٥٬٩٦١٬١٠٠٬٠٠٠ VEF
١٠٬٠٠٠ MTL٩١٬٩٢٢٬١٠٠٬٠٠٠ VEF

حوِّل البوليفار الفنزويلي إلى Maltese Lira

vef
VEF
mtl
MTL
١ VEF٠٫٠٠٠٠٠٠١٠٨٧٨٨ MTL
٥ VEF٠٫٠٠٠٠٠٠٥٤٣٩٣٩ MTL
١٠ VEF٠٫٠٠٠٠٠١٠٨٧٨٨ MTL
٢٥ VEF٠٫٠٠٠٠٠٢٧١٩٦٩ MTL
٥٠ VEF٠٫٠٠٠٠٠٥٤٣٩٣٩ MTL
١٠٠ VEF٠٫٠٠٠٠١٠٨٧٨٨ MTL
٥٠٠ VEF٠٫٠٠٠٠٥٤٣٩٣٩ MTL
١٬٠٠٠ VEF٠٫٠٠٠١٠٨٧٨٨ MTL
٥٬٠٠٠ VEF٠٫٠٠٠٥٤٣٩٣٩ MTL
١٠٬٠٠٠ VEF٠٫٠٠١٠٨٧٨٨ MTL

مخطط MTL إلى VEF

1 MTL = ٠ VEF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل البوليفار الفنزويلي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٬٩٩٦٬٤٠٠٣٬٩٩٦٬٤٠٠
منخفض
٣٬٨٧٤٬٢٠٠٣٬٨٤٩٬٤٠٠
المتوسط
٣٬٩١٤٬٨٠٠٣٬٩١٩٬٠٠٠
التقلب
٠٫٥٦٪؜٠٫٤٠٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

vef

VEF - البوليفار الفنزويلي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البوليفار الفنزويلي هو سعر الصرف للزوج VEF إلى USD. رمز العملة لـ Venezuelan Bolívares هو VEF. رمز العملة هو Bs.

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