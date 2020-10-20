١ MTL إلى VEF

١٫٠٠ Maltese Lira =
٩٬١٩٢٬٢١٠٫٠٤ البوليفار الفنزويلي
1 VEF = ٠٫٠٠٠٠٠٠١٠٨٧٨٨ MTL
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ Maltese Lira =
٩٬١٩٢٬٢١٠٫٠٤ البوليفار الفنزويلي
1 VEF = ٠٫٠٠٠٠٠٠١٠٨٧٨٨ MTL
MTL
VEF
|١ MTL
|٩٬١٩٢٬٢١٠ VEF
|٥ MTL
|٤٥٬٩٦١٬١٠٠ VEF
|١٠ MTL
|٩١٬٩٢٢٬١٠٠ VEF
|٢٥ MTL
|٢٢٩٬٨٠٥٬٠٠٠ VEF
|٥٠ MTL
|٤٥٩٬٦١١٬٠٠٠ VEF
|١٠٠ MTL
|٩١٩٬٢٢١٬٠٠٠ VEF
|٥٠٠ MTL
|٤٬٥٩٦٬١١٠٬٠٠٠ VEF
|١٬٠٠٠ MTL
|٩٬١٩٢٬٢١٠٬٠٠٠ VEF
|٥٬٠٠٠ MTL
|٤٥٬٩٦١٬١٠٠٬٠٠٠ VEF
|١٠٬٠٠٠ MTL
|٩١٬٩٢٢٬١٠٠٬٠٠٠ VEF
1 MTL = ٠ VEF
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٣٬٩٩٦٬٤٠٠
|٣٬٩٩٦٬٤٠٠
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٣٬٨٧٤٬٢٠٠
|٣٬٨٤٩٬٤٠٠
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٣٬٩١٤٬٨٠٠
|٣٬٩١٩٬٠٠٠
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٥٦٪
|٠٫٤٠٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البوليفار الفنزويلي هو سعر الصرف للزوج VEF إلى USD. رمز العملة لـ Venezuelan Bolívares هو VEF. رمز العملة هو Bs.More البوليفار الفنزويلي info
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