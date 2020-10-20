١ MTL إلى UZS

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٣١٬٩٠٦٫٤٣١ السوم الأوزباكستاني

1 UZS = ٠٫٠٠٠٠٣١٣٤١٦ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى السوم الأوزباكستاني التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٤٧ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى السوم الأوزباكستاني

mtl
MTL
uzs
UZS
١ MTL٣١٬٩٠٦٫٤ UZS
٥ MTL١٥٩٬٥٣٢ UZS
١٠ MTL٣١٩٬٠٦٤ UZS
٢٥ MTL٧٩٧٬٦٦١ UZS
٥٠ MTL١٬٥٩٥٬٣٢٠ UZS
١٠٠ MTL٣٬١٩٠٬٦٤٠ UZS
٥٠٠ MTL١٥٬٩٥٣٬٢٠٠ UZS
١٬٠٠٠ MTL٣١٬٩٠٦٬٤٠٠ UZS
٥٬٠٠٠ MTL١٥٩٬٥٣٢٬٠٠٠ UZS
١٠٬٠٠٠ MTL٣١٩٬٠٦٤٬٠٠٠ UZS

حوِّل السوم الأوزباكستاني إلى Maltese Lira

uzs
UZS
mtl
MTL
١ UZS٠٫٠٠٠٠٣١٣٤١٦ MTL
٥ UZS٠٫٠٠٠١٥٦٧٠٨ MTL
١٠ UZS٠٫٠٠٠٣١٣٤١٦ MTL
٢٥ UZS٠٫٠٠٠٧٨٣٥٤١ MTL
٥٠ UZS٠٫٠٠١٥٦٧٠٨ MTL
١٠٠ UZS٠٫٠٠٣١٣٤١٦ MTL
٥٠٠ UZS٠٫٠١٥٦٧٠٨ MTL
١٬٠٠٠ UZS٠٫٠٣١٣٤١٦ MTL
٥٬٠٠٠ UZS٠٫١٥٦٧٠٨ MTL
١٠٬٠٠٠ UZS٠٫٣١٣٤١٦ MTL

مخطط MTL إلى UZS

1 MTL = ٠ UZS

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل السوم الأوزباكستاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٣٬٧٧٩١٣٬٨٦٠
منخفض
١٣٬٤٣٠١٣٬٤٣٠
المتوسط
١٣٬٥٦٤١٣٬٦٢٠
التقلب
٠٫٤٤٪؜٠٫٣٧٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

uzs

UZS - السوم الأوزباكستاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة السوم الأوزباكستاني هو سعر الصرف للزوج UZS إلى USD. رمز العملة لـ Uzbekistani Sums هو UZS. رمز العملة هو лв.

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