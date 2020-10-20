١ MTL إلى UYU

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

١٠١٫٤٣٢٩٩ بيزو أورجواي

1 UYU = ٠٫٠٠٩٨٥٨٧٣ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى بيزو أورجواي التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥٦ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى بيزو أورجواي

mtl
MTL
uyu
UYU
١ MTL١٠١٫٤٣٣ UYU
٥ MTL٥٠٧٫١٦٥ UYU
١٠ MTL١٬٠١٤٫٣٣ UYU
٢٥ MTL٢٬٥٣٥٫٨٢ UYU
٥٠ MTL٥٬٠٧١٫٦٥ UYU
١٠٠ MTL١٠٬١٤٣٫٣ UYU
٥٠٠ MTL٥٠٬٧١٦٫٥ UYU
١٬٠٠٠ MTL١٠١٬٤٣٣ UYU
٥٬٠٠٠ MTL٥٠٧٬١٦٥ UYU
١٠٬٠٠٠ MTL١٬٠١٤٬٣٣٠ UYU

حوِّل بيزو أورجواي إلى Maltese Lira

uyu
UYU
mtl
MTL
١ UYU٠٫٠٠٩٨٥٨٧٣ MTL
٥ UYU٠٫٠٤٩٢٩٣٦ MTL
١٠ UYU٠٫٠٩٨٥٨٧٣ MTL
٢٥ UYU٠٫٢٤٦٤٦٨ MTL
٥٠ UYU٠٫٤٩٢٩٣٦ MTL
١٠٠ UYU٠٫٩٨٥٨٧٣ MTL
٥٠٠ UYU٤٫٩٢٩٣٦ MTL
١٬٠٠٠ UYU٩٫٨٥٨٧٣ MTL
٥٬٠٠٠ UYU٤٩٫٢٩٣٦ MTL
١٠٬٠٠٠ UYU٩٨٫٥٨٧٣ MTL

مخطط MTL إلى UYU

1 MTL = ٠ UYU

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل بيزو أورجواي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٤٣٫٥٧٧٤٣٫٥٧٧
منخفض
٤١٫٧٨٢٤٠٫٨٣٢
المتوسط
٤٢٫٣٠٩٤١٫٧٦٩
التقلب
٠٫٥٨٪؜٠٫٥٨٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

uyu

UYU - بيزو أورجواي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة بيزو أورجواي هو سعر الصرف للزوج UYU إلى USD. رمز العملة لـ Uruguayan Pesos هو UYU. رمز العملة هو $U.

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