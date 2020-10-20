١ MTL إلى UNI

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

‏٠٫٣٥٢٢٣٦٣١٨٠٥١٢٣٥ Uniswap

1 UNI = ٢٫٨٣٩٠٠ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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Maltese Lira إلى Uniswap التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٤٧ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى Uniswap

mtl
MTL
uni
UNI
١ MTL٠٫٣٥٢٢٣٦ UNI
٥ MTL١٫٧٦١١٨ UNI
١٠ MTL٣٫٥٢٢٣٦ UNI
٢٥ MTL٨٫٨٠٥٩١ UNI
٥٠ MTL١٧٫٦١١٨ UNI
١٠٠ MTL٣٥٫٢٢٣٦ UNI
٥٠٠ MTL١٧٦٫١١٨ UNI
١٬٠٠٠ MTL٣٥٢٫٢٣٦ UNI
٥٬٠٠٠ MTL١٬٧٦١٫١٨ UNI
١٠٬٠٠٠ MTL٣٬٥٢٢٫٣٦ UNI

حوِّل Uniswap إلى Maltese Lira

uni
UNI
mtl
MTL
١ UNI٢٫٨٣٩ MTL
٥ UNI١٤٫١٩٥ MTL
١٠ UNI٢٨٫٣٩ MTL
٢٥ UNI٧٠٫٩٧٥١ MTL
٥٠ UNI١٤١٫٩٥ MTL
١٠٠ UNI٢٨٣٫٩ MTL
٥٠٠ UNI١٬٤١٩٫٥ MTL
١٬٠٠٠ UNI٢٬٨٣٩ MTL
٥٬٠٠٠ UNI١٤٬١٩٥ MTL
١٠٬٠٠٠ UNI٢٨٬٣٩٠ MTL

مخطط MTL إلى UNI

1 MTL = ٠ UNI

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل Uniswap

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٤١٧٢٠٫١٥٩٤٣
منخفض
٠٫٠٨٩٣٩٨٠٫٠٨٩٣٩٨
المتوسط
٠٫١١٠١٢٠٫١٢٣٢١
التقلب
٥٫٨٠٪؜٦٫٠٧٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

uni

UNI - Uniswap

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Uniswap هو سعر الصرف للزوج UNI إلى USD. رمز العملة لـ Uniswap هو UNI.

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