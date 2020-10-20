١ MTL إلى UAH

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

١٠٢٫١١٧٨٣ هيرفانا أوكرانية

1 UAH = ٠٫٠٠٩٧٩٢٦١ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى هيرفانا أوكرانية التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥٦ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى هيرفانا أوكرانية

mtl
MTL
uah
UAH
١ MTL١٠٢٫١١٨ UAH
٥ MTL٥١٠٫٥٨٩ UAH
١٠ MTL١٬٠٢١٫١٨ UAH
٢٥ MTL٢٬٥٥٢٫٩٥ UAH
٥٠ MTL٥٬١٠٥٫٨٩ UAH
١٠٠ MTL١٠٬٢١١٫٨ UAH
٥٠٠ MTL٥١٬٠٥٨٫٩ UAH
١٬٠٠٠ MTL١٠٢٬١١٨ UAH
٥٬٠٠٠ MTL٥١٠٬٥٨٩ UAH
١٠٬٠٠٠ MTL١٬٠٢١٬١٨٠ UAH

حوِّل هيرفانا أوكرانية إلى Maltese Lira

uah
UAH
mtl
MTL
١ UAH٠٫٠٠٩٧٩٢٦١ MTL
٥ UAH٠٫٠٤٨٩٦٣ MTL
١٠ UAH٠٫٠٩٧٩٢٦١ MTL
٢٥ UAH٠٫٢٤٤٨١٥ MTL
٥٠ UAH٠٫٤٨٩٦٣ MTL
١٠٠ UAH٠٫٩٧٩٢٦١ MTL
٥٠٠ UAH٤٫٨٩٦٣ MTL
١٬٠٠٠ UAH٩٫٧٩٢٦١ MTL
٥٬٠٠٠ UAH٤٨٫٩٦٣ MTL
١٠٬٠٠٠ UAH٩٧٫٩٢٦١ MTL

مخطط MTL إلى UAH

1 MTL = ٠ UAH

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل هيرفانا أوكرانية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٤٣٫٨٩٥٤٤٫١١٨
منخفض
٤٣٫٢٣٣٤١٫٥٤٧
المتوسط
٤٣٫٥٦٥٤٣٫٠٠٢
التقلب
٠٫٤١٪؜٠٫٤٩٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

uah

UAH - هيرفانا أوكرانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة هيرفانا أوكرانية هو سعر الصرف للزوج UAH إلى USD. رمز العملة لـ Ukrainian Hryvni هو UAH. رمز العملة هو ₴.

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