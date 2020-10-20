١ MTL إلى TOP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٥٫٩٥١٤٦٧٥ بانجا تون'جي

1 TOP = ٠٫١٦٨٠٢٦ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى بانجا تون'جي التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٤٧ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى بانجا تون'جي

mtl
MTL
top
TOP
١ MTL٥٫٩٥١٤٧ TOP
٥ MTL٢٩٫٧٥٧٣ TOP
١٠ MTL٥٩٫٥١٤٧ TOP
٢٥ MTL١٤٨٫٧٨٧ TOP
٥٠ MTL٢٩٧٫٥٧٣ TOP
١٠٠ MTL٥٩٥٫١٤٧ TOP
٥٠٠ MTL٢٬٩٧٥٫٧٣ TOP
١٬٠٠٠ MTL٥٬٩٥١٫٤٧ TOP
٥٬٠٠٠ MTL٢٩٬٧٥٧٫٣ TOP
١٠٬٠٠٠ MTL٥٩٬٥١٤٫٧ TOP

حوِّل بانجا تون'جي إلى Maltese Lira

top
TOP
mtl
MTL
١ TOP٠٫١٦٨٠٢٦ MTL
٥ TOP٠٫٨٤٠١٢٩ MTL
١٠ TOP١٫٦٨٠٢٦ MTL
٢٥ TOP٤٫٢٠٠٦٤ MTL
٥٠ TOP٨٫٤٠١٢٩ MTL
١٠٠ TOP١٦٫٨٠٢٦ MTL
٥٠٠ TOP٨٤٫٠١٢٩ MTL
١٬٠٠٠ TOP١٦٨٫٠٢٦ MTL
٥٬٠٠٠ TOP٨٤٠٫١٢٩ MTL
١٠٬٠٠٠ TOP١٬٦٨٠٫٢٦ MTL

مخطط MTL إلى TOP

1 MTL = ٠ TOP

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل بانجا تون'جي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٫٥٦٣١٢٫٥٧٣٤
منخفض
٢٫٤٩٥٠٢٫٤٩٥٠
المتوسط
٢٫٥٢٨٧٢٫٥٤١١
التقلب
٠٫٧٠٪؜٠٫٦١٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

top

TOP - بانجا تون'جي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة بانجا تون'جي هو سعر الصرف للزوج TOP إلى USD. رمز العملة لـ Tongan Pa'anga هو TOP. رمز العملة هو T$.

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