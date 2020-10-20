١ MTL إلى THB

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٩٢٫٢٤١٢٠٠ البات التايلاندي

1 THB = ٠٫٠١٠٨٤١١ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى البات التايلاندي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٥١ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى البات التايلاندي

mtl
MTL
thb
THB
١ MTL٩٢٫٢٤١٢ THB
٥ MTL٤٦١٫٢٠٦ THB
١٠ MTL٩٢٢٫٤١٢ THB
٢٥ MTL٢٬٣٠٦٫٠٣ THB
٥٠ MTL٤٬٦١٢٫٠٦ THB
١٠٠ MTL٩٬٢٢٤٫١٢ THB
٥٠٠ MTL٤٦٬١٢٠٫٦ THB
١٬٠٠٠ MTL٩٢٬٢٤١٫٢ THB
٥٬٠٠٠ MTL٤٦١٬٢٠٦ THB
١٠٬٠٠٠ MTL٩٢٢٬٤١٢ THB

حوِّل البات التايلاندي إلى Maltese Lira

thb
THB
mtl
MTL
١ THB٠٫٠١٠٨٤١١ MTL
٥ THB٠٫٠٥٤٢٠٥٧ MTL
١٠ THB٠٫١٠٨٤١١ MTL
٢٥ THB٠٫٢٧١٠٢٩ MTL
٥٠ THB٠٫٥٤٢٠٥٧ MTL
١٠٠ THB١٫٠٨٤١١ MTL
٥٠٠ THB٥٫٤٢٠٥٧ MTL
١٬٠٠٠ THB١٠٫٨٤١١ MTL
٥٬٠٠٠ THB٥٤٫٢٠٥٧ MTL
١٠٬٠٠٠ THB١٠٨٫٤١١ MTL

مخطط MTL إلى THB

1 MTL = ٠ THB

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل البات التايلاندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٩٫٩٤٢٣٩٫٩٤٢
منخفض
٣٩٫٢٢٩٣٨٫٩٧٠
المتوسط
٣٩٫٤٩٢٣٩٫٥١٧
التقلب
٠٫٣٠٪؜٠٫٣١٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

thb

THB - البات التايلاندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البات التايلاندي هو سعر الصرف للزوج THB إلى USD. رمز العملة لـ البات التايلاندي هو THB. رمز العملة هو ฿.

More البات التايلاندي info

أزواج العملات Maltese Lira (MTL) الشهيرة

usd

MTL إلى USD

eur

MTL إلى EUR

gbp

MTL إلى GBP

jpy

MTL إلى JPY

cad

MTL إلى CAD

aud

MTL إلى AUD

chf

MTL إلى CHF

cny

MTL إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings