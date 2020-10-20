١ MTL إلى SZL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٤٦٫٠١٣٩١٢ ليلانغيني سوازيلاندي

1 SZL = ٠٫٠٢١٧٣٢٦ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى ليلانغيني سوازيلاندي التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٤٦ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى ليلانغيني سوازيلاندي

mtl
MTL
szl
SZL
١ MTL٤٦٫٠١٣٩ SZL
٥ MTL٢٣٠٫٠٧ SZL
١٠ MTL٤٦٠٫١٣٩ SZL
٢٥ MTL١٬١٥٠٫٣٥ SZL
٥٠ MTL٢٬٣٠٠٫٧ SZL
١٠٠ MTL٤٬٦٠١٫٣٩ SZL
٥٠٠ MTL٢٣٬٠٠٧ SZL
١٬٠٠٠ MTL٤٦٬٠١٣٫٩ SZL
٥٬٠٠٠ MTL٢٣٠٬٠٧٠ SZL
١٠٬٠٠٠ MTL٤٦٠٬١٣٩ SZL

حوِّل ليلانغيني سوازيلاندي إلى Maltese Lira

szl
SZL
mtl
MTL
١ SZL٠٫٠٢١٧٣٢٦ MTL
٥ SZL٠٫١٠٨٦٦٣ MTL
١٠ SZL٠٫٢١٧٣٢٦ MTL
٢٥ SZL٠٫٥٤٣٣١٤ MTL
٥٠ SZL١٫٠٨٦٦٣ MTL
١٠٠ SZL٢٫١٧٣٢٦ MTL
٥٠٠ SZL١٠٫٨٦٦٣ MTL
١٬٠٠٠ SZL٢١٫٧٣٢٦ MTL
٥٬٠٠٠ SZL١٠٨٫٦٦٣ MTL
١٠٬٠٠٠ SZL٢١٧٫٣٢٦ MTL

مخطط MTL إلى SZL

1 MTL = ٠ SZL

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل ليلانغيني سوازيلاندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٠٫٦٥٨٢٠٫٦٥٨
منخفض
١٩٫٢٠٤١٩٫٢٠٤
المتوسط
١٩٫٧٦٠١٩٫٩٦٥
التقلب
٠٫٨٣٪؜٠٫٦٤٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

szl

SZL - ليلانغيني سوازيلاندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة ليلانغيني سوازيلاندي هو سعر الصرف للزوج SZL إلى USD. رمز العملة لـ Swazi Emalangeni هو SZL. رمز العملة هو E.

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