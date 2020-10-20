١ MTL إلى SYP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٣٢٬٧٥٩٫٢٨٠ الجنيه السوري

1 SYP = ٠٫٠٠٠٠٣٠٥٢٥٧ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الجنيه السوري التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥٥ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الجنيه السوري

mtl
MTL
syp
SYP
١ MTL٣٢٬٧٥٩٫٣ SYP
٥ MTL١٦٣٬٧٩٦ SYP
١٠ MTL٣٢٧٬٥٩٣ SYP
٢٥ MTL٨١٨٬٩٨٢ SYP
٥٠ MTL١٬٦٣٧٬٩٦٠ SYP
١٠٠ MTL٣٬٢٧٥٬٩٣٠ SYP
٥٠٠ MTL١٦٬٣٧٩٬٦٠٠ SYP
١٬٠٠٠ MTL٣٢٬٧٥٩٬٣٠٠ SYP
٥٬٠٠٠ MTL١٦٣٬٧٩٦٬٠٠٠ SYP
١٠٬٠٠٠ MTL٣٢٧٬٥٩٣٬٠٠٠ SYP

حوِّل الجنيه السوري إلى Maltese Lira

syp
SYP
mtl
MTL
١ SYP٠٫٠٠٠٠٣٠٥٢٥٧ MTL
٥ SYP٠٫٠٠٠١٥٢٦٢٩ MTL
١٠ SYP٠٫٠٠٠٣٠٥٢٥٧ MTL
٢٥ SYP٠٫٠٠٠٧٦٣١٤٣ MTL
٥٠ SYP٠٫٠٠١٥٢٦٢٩ MTL
١٠٠ SYP٠٫٠٠٣٠٥٢٥٧ MTL
٥٠٠ SYP٠٫٠١٥٢٦٢٩ MTL
١٬٠٠٠ SYP٠٫٠٣٠٥٢٥٧ MTL
٥٬٠٠٠ SYP٠٫١٥٢٦٢٩ MTL
١٠٬٠٠٠ SYP٠٫٣٠٥٢٥٧ MTL

مخطط MTL إلى SYP

1 MTL = ٠ SYP

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الجنيه السوري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٤٬١٥٣١٤٬١٨١
منخفض
١٣٬٨٧٨١٣٬٨٠٩
المتوسط
١٣٬٩٧٦١٣٬٩٩٥
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

syp

SYP - الجنيه السوري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه السوري هو سعر الصرف للزوج SYP إلى USD. رمز العملة لـ Syrian Pounds هو SYP. رمز العملة هو £.

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