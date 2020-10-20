١ MTL إلى SVC

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٢٢٫٠٤٦٩٧١ الكولون السلفادوري

1 SVC = ٠٫٠٤٥٣٥٧٧ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الكولون السلفادوري التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥٥ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الكولون السلفادوري

mtl
MTL
svc
SVC
١ MTL٢٢٫٠٤٧ SVC
٥ MTL١١٠٫٢٣٥ SVC
١٠ MTL٢٢٠٫٤٧ SVC
٢٥ MTL٥٥١٫١٧٤ SVC
٥٠ MTL١٬١٠٢٫٣٥ SVC
١٠٠ MTL٢٬٢٠٤٫٧ SVC
٥٠٠ MTL١١٬٠٢٣٫٥ SVC
١٬٠٠٠ MTL٢٢٬٠٤٧ SVC
٥٬٠٠٠ MTL١١٠٬٢٣٥ SVC
١٠٬٠٠٠ MTL٢٢٠٬٤٧٠ SVC

حوِّل الكولون السلفادوري إلى Maltese Lira

svc
SVC
mtl
MTL
١ SVC٠٫٠٤٥٣٥٧٧ MTL
٥ SVC٠٫٢٢٦٧٨٩ MTL
١٠ SVC٠٫٤٥٣٥٧٧ MTL
٢٥ SVC١٫١٣٣٩٤ MTL
٥٠ SVC٢٫٢٦٧٨٩ MTL
١٠٠ SVC٤٫٥٣٥٧٧ MTL
٥٠٠ SVC٢٢٫٦٧٨٩ MTL
١٬٠٠٠ SVC٤٥٫٣٥٧٧ MTL
٥٬٠٠٠ SVC٢٢٦٫٧٨٩ MTL
١٠٬٠٠٠ SVC٤٥٣٫٥٧٧ MTL

مخطط MTL إلى SVC

1 MTL = ٠ SVC

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الكولون السلفادوري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٩٫٥٣٠١٩٫٥٤٣٦
منخفض
٩٫٣٤٥٢٩٫٢٩٣٢
المتوسط
٩٫٤٠٨٦٩٫٤١٩٦
التقلب
٠٫٣٠٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

svc

SVC - الكولون السلفادوري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكولون السلفادوري هو سعر الصرف للزوج SVC إلى USD. رمز العملة لـ Salvadoran Colones هو SVC. رمز العملة هو $.

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