١ MTL إلى SRD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٧٦٫٨٩٣٩١٤ الدولار ‎السورينامي‎

1 SRD = ٠٫٠١٣٠٠٤٩ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الدولار ‎السورينامي‎ التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٤٦ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الدولار ‎السورينامي‎

mtl
MTL
srd
SRD
١ MTL٧٦٫٨٩٣٩ SRD
٥ MTL٣٨٤٫٤٧ SRD
١٠ MTL٧٦٨٫٩٣٩ SRD
٢٥ MTL١٬٩٢٢٫٣٥ SRD
٥٠ MTL٣٬٨٤٤٫٧ SRD
١٠٠ MTL٧٬٦٨٩٫٣٩ SRD
٥٠٠ MTL٣٨٬٤٤٧ SRD
١٬٠٠٠ MTL٧٦٬٨٩٣٫٩ SRD
٥٬٠٠٠ MTL٣٨٤٬٤٧٠ SRD
١٠٬٠٠٠ MTL٧٦٨٬٩٣٩ SRD

حوِّل الدولار ‎السورينامي‎ إلى Maltese Lira

srd
SRD
mtl
MTL
١ SRD٠٫٠١٣٠٠٤٩ MTL
٥ SRD٠٫٠٦٥٠٢٤٧ MTL
١٠ SRD٠٫١٣٠٠٤٩ MTL
٢٥ SRD٠٫٣٢٥١٢٣ MTL
٥٠ SRD٠٫٦٥٠٢٤٧ MTL
١٠٠ SRD١٫٣٠٠٤٩ MTL
٥٠٠ SRD٦٫٥٠٢٤٧ MTL
١٬٠٠٠ SRD١٣٫٠٠٤٩ MTL
٥٬٠٠٠ SRD٦٥٫٠٢٤٧ MTL
١٠٬٠٠٠ SRD١٣٠٫٠٤٩ MTL

مخطط MTL إلى SRD

1 MTL = ٠ SRD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الدولار ‎السورينامي‎

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٤٫٧٧٠٣٧٫٩٨٧
منخفض
٣٢٫٤٣٠٣٢٫٤٣٠
المتوسط
٣٣٫٦٩٢٣٥٫٢٥٨
التقلب
١٫٦٥٪؜١٫٨٨٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

srd

SRD - الدولار ‎السورينامي‎

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار ‎السورينامي‎ هو سعر الصرف للزوج SRD إلى USD. رمز العملة لـ Surinamese Dollars هو SRD. رمز العملة هو $.

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