١ MTL إلى SEK

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٢٦٫٤٥١٣٩٩ الكرونا السويدية

1 SEK = ٠٫٠٣٧٨٠٥٢ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الكرونا السويدية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٥١ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الكرونا السويدية

mtl
MTL
sek
SEK
١ MTL٢٦٫٤٥١٤ SEK
٥ MTL١٣٢٫٢٥٧ SEK
١٠ MTL٢٦٤٫٥١٤ SEK
٢٥ MTL٦٦١٫٢٨٥ SEK
٥٠ MTL١٬٣٢٢٫٥٧ SEK
١٠٠ MTL٢٬٦٤٥٫١٤ SEK
٥٠٠ MTL١٣٬٢٢٥٫٧ SEK
١٬٠٠٠ MTL٢٦٬٤٥١٫٤ SEK
٥٬٠٠٠ MTL١٣٢٬٢٥٧ SEK
١٠٬٠٠٠ MTL٢٦٤٬٥١٤ SEK

حوِّل الكرونا السويدية إلى Maltese Lira

sek
SEK
mtl
MTL
١ SEK٠٫٠٣٧٨٠٥٢ MTL
٥ SEK٠٫١٨٩٠٢٦ MTL
١٠ SEK٠٫٣٧٨٠٥٢ MTL
٢٥ SEK٠٫٩٤٥١٣ MTL
٥٠ SEK١٫٨٩٠٢٦ MTL
١٠٠ SEK٣٫٧٨٠٥٢ MTL
٥٠٠ SEK١٨٫٩٠٢٦ MTL
١٬٠٠٠ SEK٣٧٫٨٠٥٢ MTL
٥٬٠٠٠ SEK١٨٩٫٠٢٦ MTL
١٠٬٠٠٠ SEK٣٧٨٫٠٥٢ MTL

مخطط MTL إلى SEK

1 MTL = ٠ SEK

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الكرونا السويدية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١١٫٤٣٠١١٫٧٥٤
منخفض
١١٫٢١٢١١٫٢١٢
المتوسط
١١٫٣٠٥١١٫٥٠٦
التقلب
٠٫٣٩٪؜٠٫٣٤٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

sek

SEK - الكرونا السويدية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكرونا السويدية هو سعر الصرف للزوج SEK إلى USD. رمز العملة لـ Swedish Kronor هو SEK. رمز العملة هو kr.

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