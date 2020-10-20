١ MTL إلى SDG

١٫٠٠ Maltese Lira =
١٬٥١٤٫٩٣١٣ الجنيه السوداني
1 SDG = ٠٫٠٠٠٦٦٠٠٩٦ MTL
MTL استُبدِلَت بـ EUR
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ Maltese Lira =
١٬٥١٤٫٩٣١٣ الجنيه السوداني
1 SDG = ٠٫٠٠٠٦٦٠٠٩٦ MTL
MTL استُبدِلَت بـ EUR
MTL
SDG
|١ MTL
|١٬٥١٤٫٩٣ SDG
|٥ MTL
|٧٬٥٧٤٫٦٦ SDG
|١٠ MTL
|١٥٬١٤٩٫٣ SDG
|٢٥ MTL
|٣٧٬٨٧٣٫٣ SDG
|٥٠ MTL
|٧٥٬٧٤٦٫٦ SDG
|١٠٠ MTL
|١٥١٬٤٩٣ SDG
|٥٠٠ MTL
|٧٥٧٬٤٦٦ SDG
|١٬٠٠٠ MTL
|١٬٥١٤٬٩٣٠ SDG
|٥٬٠٠٠ MTL
|٧٬٥٧٤٬٦٦٠ SDG
|١٠٬٠٠٠ MTL
|١٥٬١٤٩٬٣٠٠ SDG
1 MTL = ٠ SDG
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٦٤٩٫٧٣
|٦٥٥٫٥٠
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٦٢٨٫٧٠
|٦١٢٫٢٤
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٦٣٩٫٠٨
|٦٣٩٫٧٦
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٩٩٪
|١٫٠٤٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه السوداني هو سعر الصرف للزوج SDG إلى USD. رمز العملة لـ Sudanese Pounds هو SDG. رمز العملة هو ج.س..More الجنيه السوداني info
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