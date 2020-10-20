١ MTL إلى SCR

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٣٥٫٠٠٧٥٢٠ الروبية السيشيلية

1 SCR = ٠٫٠٢٨٥٦٥٣ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الروبية السيشيلية التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٤٥ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الروبية السيشيلية

mtl
MTL
scr
SCR
١ MTL٣٥٫٠٠٧٥ SCR
٥ MTL١٧٥٫٠٣٨ SCR
١٠ MTL٣٥٠٫٠٧٥ SCR
٢٥ MTL٨٧٥٫١٨٨ SCR
٥٠ MTL١٬٧٥٠٫٣٨ SCR
١٠٠ MTL٣٬٥٠٠٫٧٥ SCR
٥٠٠ MTL١٧٬٥٠٣٫٨ SCR
١٬٠٠٠ MTL٣٥٬٠٠٧٫٥ SCR
٥٬٠٠٠ MTL١٧٥٬٠٣٨ SCR
١٠٬٠٠٠ MTL٣٥٠٬٠٧٥ SCR

حوِّل الروبية السيشيلية إلى Maltese Lira

scr
SCR
mtl
MTL
١ SCR٠٫٠٢٨٥٦٥٣ MTL
٥ SCR٠٫١٤٢٨٢٦ MTL
١٠ SCR٠٫٢٨٥٦٥٣ MTL
٢٥ SCR٠٫٧١٤١٣٢ MTL
٥٠ SCR١٫٤٢٨٢٦ MTL
١٠٠ SCR٢٫٨٥٦٥٣ MTL
٥٠٠ SCR١٤٫٢٨٢٦ MTL
١٬٠٠٠ SCR٢٨٫٥٦٥٣ MTL
٥٬٠٠٠ SCR١٤٢٫٨٢٦ MTL
١٠٬٠٠٠ SCR٢٨٥٫٦٥٣ MTL

مخطط MTL إلى SCR

1 MTL = ٠ SCR

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الروبية السيشيلية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٥٫٩٤٥١٦٫٠٣٤
منخفض
١٤٫٥٧٨١٤٫٢٦٨
المتوسط
١٥٫٠٦٠١٤٫٩٤٠
التقلب
٣٫٣١٪؜٣٫٧٠٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

scr

SCR - الروبية السيشيلية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبية السيشيلية هو سعر الصرف للزوج SCR إلى USD. رمز العملة لـ Seychellois Rupees هو SCR. رمز العملة هو ₨.

More الروبية السيشيلية info

أزواج العملات Maltese Lira (MTL) الشهيرة

usd

MTL إلى USD

eur

MTL إلى EUR

gbp

MTL إلى GBP

jpy

MTL إلى JPY

cad

MTL إلى CAD

aud

MTL إلى AUD

chf

MTL إلى CHF

cny

MTL إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings