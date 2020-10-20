١ MTL إلى QAR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٩٫١٧١٢٠٥٣ الريال القطري

1 QAR = ٠٫١٠٩٠٣٧ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الريال القطري التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥٤ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الريال القطري

mtl
MTL
qar
QAR
١ MTL٩٫١٧١٢١ QAR
٥ MTL٤٥٫٨٥٦ QAR
١٠ MTL٩١٫٧١٢١ QAR
٢٥ MTL٢٢٩٫٢٨ QAR
٥٠ MTL٤٥٨٫٥٦ QAR
١٠٠ MTL٩١٧٫١٢١ QAR
٥٠٠ MTL٤٬٥٨٥٫٦ QAR
١٬٠٠٠ MTL٩٬١٧١٫٢١ QAR
٥٬٠٠٠ MTL٤٥٬٨٥٦ QAR
١٠٬٠٠٠ MTL٩١٬٧١٢٫١ QAR

حوِّل الريال القطري إلى Maltese Lira

qar
QAR
mtl
MTL
١ QAR٠٫١٠٩٠٣٧ MTL
٥ QAR٠٫٥٤٥١٨٥ MTL
١٠ QAR١٫٠٩٠٣٧ MTL
٢٥ QAR٢٫٧٢٥٩٢ MTL
٥٠ QAR٥٫٤٥١٨٥ MTL
١٠٠ QAR١٠٫٩٠٣٧ MTL
٥٠٠ QAR٥٤٫٥١٨٥ MTL
١٬٠٠٠ QAR١٠٩٫٠٣٧ MTL
٥٬٠٠٠ QAR٥٤٥٫١٨٥ MTL
١٠٬٠٠٠ QAR١٬٠٩٠٫٣٧ MTL

مخطط MTL إلى QAR

1 MTL = ٠ QAR

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الريال القطري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٫٩٦٤٥٣٫٩٧٠١
منخفض
٣٫٨٨٧٦٣٫٨٦٦٠
المتوسط
٣٫٩١٤٠٣٫٩١٨٦
التقلب
٠٫٣٠٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

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