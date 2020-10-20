١ MTL إلى PYG

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

١٨٬٩٦٩٫١٦٥ غواراني الباراجواي

1 PYG = ٠٫٠٠٠٠٥٢٧١٧١ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى غواراني الباراجواي التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥٤ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى غواراني الباراجواي

mtl
MTL
pyg
PYG
١ MTL١٨٬٩٦٩٫٢ PYG
٥ MTL٩٤٬٨٤٥٫٨ PYG
١٠ MTL١٨٩٬٦٩٢ PYG
٢٥ MTL٤٧٤٬٢٢٩ PYG
٥٠ MTL٩٤٨٬٤٥٨ PYG
١٠٠ MTL١٬٨٩٦٬٩٢٠ PYG
٥٠٠ MTL٩٬٤٨٤٬٥٨٠ PYG
١٬٠٠٠ MTL١٨٬٩٦٩٬٢٠٠ PYG
٥٬٠٠٠ MTL٩٤٬٨٤٥٬٨٠٠ PYG
١٠٬٠٠٠ MTL١٨٩٬٦٩٢٬٠٠٠ PYG

حوِّل غواراني الباراجواي إلى Maltese Lira

pyg
PYG
mtl
MTL
١ PYG٠٫٠٠٠٠٥٢٧١٧١ MTL
٥ PYG٠٫٠٠٠٢٦٣٥٨٦ MTL
١٠ PYG٠٫٠٠٠٥٢٧١٧١ MTL
٢٥ PYG٠٫٠٠١٣١٧٩٣ MTL
٥٠ PYG٠٫٠٠٢٦٣٥٨٦ MTL
١٠٠ PYG٠٫٠٠٥٢٧١٧١ MTL
٥٠٠ PYG٠٫٠٢٦٣٥٨٦ MTL
١٬٠٠٠ PYG٠٫٠٥٢٧١٧١ MTL
٥٬٠٠٠ PYG٠٫٢٦٣٥٨٦ MTL
١٠٬٠٠٠ PYG٠٫٥٢٧١٧١ MTL

مخطط MTL إلى PYG

1 MTL = ٠ PYG

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل غواراني الباراجواي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٨٬٢٠١٫٦٨٬٢١٥٫١
منخفض
٨٬٠٣٦٫٨٧٬٨٥٤٫١
المتوسط
٨٬٠٩٦٫١٨٬٠٥٤٫٩
التقلب
٠٫٤١٪؜٠٫٤٣٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

pyg

PYG - غواراني الباراجواي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة غواراني الباراجواي هو سعر الصرف للزوج PYG إلى USD. رمز العملة لـ Paraguayan Guarani هو PYG. رمز العملة هو Gs.

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