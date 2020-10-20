١ MTL إلى PYG

١٫٠٠ Maltese Lira =
١٨٬٩٦٩٫١٦٥ غواراني الباراجواي
1 PYG = ٠٫٠٠٠٠٥٢٧١٧١ MTL
MTL استُبدِلَت بـ EUR
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ Maltese Lira =
١٨٬٩٦٩٫١٦٥ غواراني الباراجواي
1 PYG = ٠٫٠٠٠٠٥٢٧١٧١ MTL
MTL استُبدِلَت بـ EUR
MTL
PYG
|١ MTL
|١٨٬٩٦٩٫٢ PYG
|٥ MTL
|٩٤٬٨٤٥٫٨ PYG
|١٠ MTL
|١٨٩٬٦٩٢ PYG
|٢٥ MTL
|٤٧٤٬٢٢٩ PYG
|٥٠ MTL
|٩٤٨٬٤٥٨ PYG
|١٠٠ MTL
|١٬٨٩٦٬٩٢٠ PYG
|٥٠٠ MTL
|٩٬٤٨٤٬٥٨٠ PYG
|١٬٠٠٠ MTL
|١٨٬٩٦٩٬٢٠٠ PYG
|٥٬٠٠٠ MTL
|٩٤٬٨٤٥٬٨٠٠ PYG
|١٠٬٠٠٠ MTL
|١٨٩٬٦٩٢٬٠٠٠ PYG
1 MTL = ٠ PYG
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٨٬٢٠١٫٦
|٨٬٢١٥٫١
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٨٬٠٣٦٫٨
|٧٬٨٥٤٫١
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٨٬٠٩٦٫١
|٨٬٠٥٤٫٩
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٤١٪
|٠٫٤٣٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة غواراني الباراجواي هو سعر الصرف للزوج PYG إلى USD. رمز العملة لـ Paraguayan Guarani هو PYG. رمز العملة هو Gs.More غواراني الباراجواي info
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