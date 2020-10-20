١ MTL إلى PGK

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٩٫٦٩٧٧١٨٧ كينا بابوا غينيا الجديدة

1 PGK = ٠٫١٠٣١١٧ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى كينا بابوا غينيا الجديدة التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥٤ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

mtl
MTL
pgk
PGK
١ MTL٩٫٦٩٧٧٢ PGK
٥ MTL٤٨٫٤٨٨٦ PGK
١٠ MTL٩٦٫٩٧٧٢ PGK
٢٥ MTL٢٤٢٫٤٤٣ PGK
٥٠ MTL٤٨٤٫٨٨٦ PGK
١٠٠ MTL٩٦٩٫٧٧٢ PGK
٥٠٠ MTL٤٬٨٤٨٫٨٦ PGK
١٬٠٠٠ MTL٩٬٦٩٧٫٧٢ PGK
٥٬٠٠٠ MTL٤٨٬٤٨٨٫٦ PGK
١٠٬٠٠٠ MTL٩٦٬٩٧٧٫٢ PGK

حوِّل كينا بابوا غينيا الجديدة إلى Maltese Lira

pgk
PGK
mtl
MTL
١ PGK٠٫١٠٣١١٧ MTL
٥ PGK٠٫٥١٥٥٨٥ MTL
١٠ PGK١٫٠٣١١٧ MTL
٢٥ PGK٢٫٥٧٧٩٣ MTL
٥٠ PGK٥٫١٥٥٨٥ MTL
١٠٠ PGK١٠٫٣١١٧ MTL
٥٠٠ PGK٥١٫٥٥٨٥ MTL
١٬٠٠٠ PGK١٠٣٫١١٧ MTL
٥٬٠٠٠ PGK٥١٥٫٥٨٥ MTL
١٠٬٠٠٠ PGK١٬٠٣١٫١٧ MTL

مخطط MTL إلى PGK

1 MTL = ٠ PGK

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل كينا بابوا غينيا الجديدة

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٤٫١٨٢٥٤٫١٩٠٧
منخفض
٤٫١٠٧٧٤٫٠١٥٧
المتوسط
٤٫١٣٨٩٤٫١٢٢٧
التقلب
٠٫٤٩٪؜٠٫٥١٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

pgk

PGK - كينا بابوا غينيا الجديدة

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة كينا بابوا غينيا الجديدة هو سعر الصرف للزوج PGK إلى USD. رمز العملة لـ Papua New Guinean Kina هو PGK. رمز العملة هو K.

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