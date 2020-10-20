١ MTL إلى PEN

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٩٫٥٥٩٧٤٠٨ سول البوريفي

1 PEN = ٠٫١٠٤٦٠٥ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى سول البوريفي التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥٤ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى سول البوريفي

mtl
MTL
pen
PEN
١ MTL٩٫٥٥٩٧٤ PEN
٥ MTL٤٧٫٧٩٨٧ PEN
١٠ MTL٩٥٫٥٩٧٤ PEN
٢٥ MTL٢٣٨٫٩٩٤ PEN
٥٠ MTL٤٧٧٫٩٨٧ PEN
١٠٠ MTL٩٥٥٫٩٧٤ PEN
٥٠٠ MTL٤٬٧٧٩٫٨٧ PEN
١٬٠٠٠ MTL٩٬٥٥٩٫٧٤ PEN
٥٬٠٠٠ MTL٤٧٬٧٩٨٫٧ PEN
١٠٬٠٠٠ MTL٩٥٬٥٩٧٫٤ PEN

حوِّل سول البوريفي إلى Maltese Lira

pen
PEN
mtl
MTL
١ PEN٠٫١٠٤٦٠٥ MTL
٥ PEN٠٫٥٢٣٠٢٧ MTL
١٠ PEN١٫٠٤٦٠٥ MTL
٢٥ PEN٢٫٦١٥١٣ MTL
٥٠ PEN٥٫٢٣٠٢٧ MTL
١٠٠ PEN١٠٫٤٦٠٥ MTL
٥٠٠ PEN٥٢٫٣٠٢٧ MTL
١٬٠٠٠ PEN١٠٤٫٦٠٥ MTL
٥٬٠٠٠ PEN٥٢٣٫٠٢٧ MTL
١٠٬٠٠٠ PEN١٬٠٤٦٫٠٥ MTL

مخطط MTL إلى PEN

1 MTL = ٠ PEN

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل سول البوريفي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٤٫١٢٦١٤٫١٢٦١
منخفض
٤٫٠٣٤٤٣٫٩٢٧٩
المتوسط
٤٫٠٧٧٧٤٫٠٣٦٣
التقلب
٠٫٥٧٪؜٠٫٥٣٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

pen

PEN - سول البوريفي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة سول البوريفي هو سعر الصرف للزوج PEN إلى USD. رمز العملة لـ Peruvian Soles هو PEN. رمز العملة هو S/..

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