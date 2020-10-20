١ MTL إلى PAB

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٢٫٥١٩٤٢٤٢ البالبوا البنمية

1 PAB = ٠٫٣٩٦٩١٦ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى البالبوا البنمية التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥٣ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى البالبوا البنمية

mtl
MTL
pab
PAB
١ MTL٢٫٥١٩٤٢ PAB
٥ MTL١٢٫٥٩٧١ PAB
١٠ MTL٢٥٫١٩٤٢ PAB
٢٥ MTL٦٢٫٩٨٥٦ PAB
٥٠ MTL١٢٥٫٩٧١ PAB
١٠٠ MTL٢٥١٫٩٤٢ PAB
٥٠٠ MTL١٬٢٥٩٫٧١ PAB
١٬٠٠٠ MTL٢٬٥١٩٫٤٢ PAB
٥٬٠٠٠ MTL١٢٬٥٩٧٫١ PAB
١٠٬٠٠٠ MTL٢٥٬١٩٤٫٢ PAB

حوِّل البالبوا البنمية إلى Maltese Lira

pab
PAB
mtl
MTL
١ PAB٠٫٣٩٦٩١٦ MTL
٥ PAB١٫٩٨٤٥٨ MTL
١٠ PAB٣٫٩٦٩١٦ MTL
٢٥ PAB٩٫٩٢٢٩ MTL
٥٠ PAB١٩٫٨٤٥٨ MTL
١٠٠ PAB٣٩٫٦٩١٦ MTL
٥٠٠ PAB١٩٨٫٤٥٨ MTL
١٬٠٠٠ PAB٣٩٦٫٩١٦ MTL
٥٬٠٠٠ PAB١٬٩٨٤٫٥٨ MTL
١٠٬٠٠٠ PAB٣٬٩٦٩٫١٦ MTL

مخطط MTL إلى PAB

1 MTL = ٠ PAB

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل البالبوا البنمية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٠٨٩٢١٫٠٩٠٧
منخفض
١٫٠٦٨٠١٫٠٦٢١
المتوسط
١٫٠٧٥٣١٫٠٧٦٥
التقلب
٠٫٣٠٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

pab

PAB - البالبوا البنمية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البالبوا البنمية هو سعر الصرف للزوج PAB إلى USD. رمز العملة لـ Panamanian Balboa هو PAB. رمز العملة هو B/..

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