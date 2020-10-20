١ MTL إلى OMR

١٫٠٠ Maltese Lira =
٠٫٩٦٩٣٧٧٦٧ الريال العماني
1 OMR = ١٫٠٣١٥٩ MTL
MTL استُبدِلَت بـ EUR
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ Maltese Lira =
٠٫٩٦٩٣٧٧٦٧ الريال العماني
1 OMR = ١٫٠٣١٥٩ MTL
MTL استُبدِلَت بـ EUR
MTL
OMR
|١ MTL
|٠٫٩٦٩٣٧٨ OMR
|٥ MTL
|٤٫٨٤٦٨٩ OMR
|١٠ MTL
|٩٫٦٩٣٧٨ OMR
|٢٥ MTL
|٢٤٫٢٣٤٤ OMR
|٥٠ MTL
|٤٨٫٤٦٨٩ OMR
|١٠٠ MTL
|٩٦٫٩٣٧٨ OMR
|٥٠٠ MTL
|٤٨٤٫٦٨٩ OMR
|١٬٠٠٠ MTL
|٩٦٩٫٣٧٨ OMR
|٥٬٠٠٠ MTL
|٤٬٨٤٦٫٨٩ OMR
|١٠٬٠٠٠ MTL
|٩٬٦٩٣٫٧٨ OMR
1 MTL = ٠ OMR
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٤١٩٣٠
|٠٫٤١٩٩٠
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٤١١١٦
|٠٫٤٠٨٨٤
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٤١٣٩٥
|٠٫٤١٤٤١
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٣٠٪
|٠٫٢٩٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال العماني هو سعر الصرف للزوج OMR إلى USD. رمز العملة لـ Omani Rials هو OMR. رمز العملة هو ﷼.More الريال العماني info
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