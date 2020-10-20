١ MTL إلى OMR

محوّل العملات مِن XE

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‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٠٫٩٦٩٣٧٧٦٧ الريال العماني

1 OMR = ١٫٠٣١٥٩ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الريال العماني التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥٣ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الريال العماني

mtl
MTL
omr
OMR
١ MTL٠٫٩٦٩٣٧٨ OMR
٥ MTL٤٫٨٤٦٨٩ OMR
١٠ MTL٩٫٦٩٣٧٨ OMR
٢٥ MTL٢٤٫٢٣٤٤ OMR
٥٠ MTL٤٨٫٤٦٨٩ OMR
١٠٠ MTL٩٦٫٩٣٧٨ OMR
٥٠٠ MTL٤٨٤٫٦٨٩ OMR
١٬٠٠٠ MTL٩٦٩٫٣٧٨ OMR
٥٬٠٠٠ MTL٤٬٨٤٦٫٨٩ OMR
١٠٬٠٠٠ MTL٩٬٦٩٣٫٧٨ OMR

حوِّل الريال العماني إلى Maltese Lira

omr
OMR
mtl
MTL
١ OMR١٫٠٣١٥٩ MTL
٥ OMR٥٫١٥٧٩٥ MTL
١٠ OMR١٠٫٣١٥٩ MTL
٢٥ OMR٢٥٫٧٨٩٧ MTL
٥٠ OMR٥١٫٥٧٩٥ MTL
١٠٠ OMR١٠٣٫١٥٩ MTL
٥٠٠ OMR٥١٥٫٧٩٥ MTL
١٬٠٠٠ OMR١٬٠٣١٫٥٩ MTL
٥٬٠٠٠ OMR٥٬١٥٧٫٩٥ MTL
١٠٬٠٠٠ OMR١٠٬٣١٥٫٩ MTL

مخطط MTL إلى OMR

1 MTL = ٠ OMR

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الريال العماني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٤١٩٣٠٠٫٤١٩٩٠
منخفض
٠٫٤١١١٦٠٫٤٠٨٨٤
المتوسط
٠٫٤١٣٩٥٠٫٤١٤٤١
التقلب
٠٫٣٠٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

omr

OMR - الريال العماني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال العماني هو سعر الصرف للزوج OMR إلى USD. رمز العملة لـ Omani Rials هو OMR. رمز العملة هو ﷼.

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