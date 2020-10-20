١ MTL إلى NZD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٤٫١١٦٥٢٤٨ الدولار النيوزيلاندي

1 NZD = ٠٫٢٤٢٩٢٣ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الدولار النيوزيلاندي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٥٠ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الدولار النيوزيلاندي

mtl
MTL
nzd
NZD
١ MTL٤٫١١٦٥٢ NZD
٥ MTL٢٠٫٥٨٢٦ NZD
١٠ MTL٤١٫١٦٥٢ NZD
٢٥ MTL١٠٢٫٩١٣ NZD
٥٠ MTL٢٠٥٫٨٢٦ NZD
١٠٠ MTL٤١١٫٦٥٢ NZD
٥٠٠ MTL٢٬٠٥٨٫٢٦ NZD
١٬٠٠٠ MTL٤٬١١٦٫٥٢ NZD
٥٬٠٠٠ MTL٢٠٬٥٨٢٫٦ NZD
١٠٬٠٠٠ MTL٤١٬١٦٥٫٢ NZD

حوِّل الدولار النيوزيلاندي إلى Maltese Lira

nzd
NZD
mtl
MTL
١ NZD٠٫٢٤٢٩٢٣ MTL
٥ NZD١٫٢١٤٦٢ MTL
١٠ NZD٢٫٤٢٩٢٣ MTL
٢٥ NZD٦٫٠٧٣٠٨ MTL
٥٠ NZD١٢٫١٤٦٢ MTL
١٠٠ NZD٢٤٫٢٩٢٣ MTL
٥٠٠ NZD١٢١٫٤٦٢ MTL
١٬٠٠٠ NZD٢٤٢٫٩٢٣ MTL
٥٬٠٠٠ NZD١٬٢١٤٫٦٢ MTL
١٠٬٠٠٠ NZD٢٬٤٢٩٫٢٣ MTL

مخطط MTL إلى NZD

1 MTL = ٠ NZD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الدولار النيوزيلاندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٧٧٠٤١٫٨١٤٤
منخفض
١٫٧٤٢٩١٫٧٤٢٩
المتوسط
١٫٧٥٥٣١٫٧٧٧٩
التقلب
٠٫٢٥٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

nzd

NZD - الدولار النيوزيلاندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار النيوزيلاندي هو سعر الصرف للزوج NZD إلى USD. رمز العملة لـ عملات الدولار النيوزيلاندية هو NZD. رمز العملة هو $.

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