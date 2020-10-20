١ MTL إلى NIO

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٩٢٫٥٨٢٨٧٣ كوردوبا نيكاراجوي

1 NIO = ٠٫٠١٠٨٠١١ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى كوردوبا نيكاراجوي التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥٣ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى كوردوبا نيكاراجوي

mtl
MTL
nio
NIO
١ MTL٩٢٫٥٨٢٩ NIO
٥ MTL٤٦٢٫٩١٤ NIO
١٠ MTL٩٢٥٫٨٢٩ NIO
٢٥ MTL٢٬٣١٤٫٥٧ NIO
٥٠ MTL٤٬٦٢٩٫١٤ NIO
١٠٠ MTL٩٬٢٥٨٫٢٩ NIO
٥٠٠ MTL٤٦٬٢٩١٫٤ NIO
١٬٠٠٠ MTL٩٢٬٥٨٢٫٩ NIO
٥٬٠٠٠ MTL٤٦٢٬٩١٤ NIO
١٠٬٠٠٠ MTL٩٢٥٬٨٢٩ NIO

حوِّل كوردوبا نيكاراجوي إلى Maltese Lira

nio
NIO
mtl
MTL
١ NIO٠٫٠١٠٨٠١١ MTL
٥ NIO٠٫٠٥٤٠٠٥٧ MTL
١٠ NIO٠٫١٠٨٠١١ MTL
٢٥ NIO٠٫٢٧٠٠٢٨ MTL
٥٠ NIO٠٫٥٤٠٠٥٧ MTL
١٠٠ NIO١٫٠٨٠١١ MTL
٥٠٠ NIO٥٫٤٠٠٥٧ MTL
١٬٠٠٠ NIO١٠٫٨٠١١ MTL
٥٬٠٠٠ NIO٥٤٫٠٠٥٧ MTL
١٠٬٠٠٠ NIO١٠٨٫٠١١ MTL

مخطط MTL إلى NIO

1 MTL = ٠ NIO

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل كوردوبا نيكاراجوي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٤٠٫٠٤٥٤٠٫٠٩٤
منخفض
٣٩٫١٧٤٣٩٫٠٤٧
المتوسط
٣٩٫٥٣٤٣٩٫٥٩١
التقلب
٠٫٣٩٪؜٠٫٤٨٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

nio

NIO - كوردوبا نيكاراجوي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة كوردوبا نيكاراجوي هو سعر الصرف للزوج NIO إلى USD. رمز العملة لـ Nicaraguan Cordobas هو NIO. رمز العملة هو C$.

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