١ MTL إلى NAD

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٤٥٫٩٨٢٤٥٤ الدولار الناميبي

1 NAD = ٠٫٠٢١٧٤٧٤ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الدولار الناميبي التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥٣ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الدولار الناميبي

mtl
MTL
nad
NAD
١ MTL٤٥٫٩٨٢٥ NAD
٥ MTL٢٢٩٫٩١٢ NAD
١٠ MTL٤٥٩٫٨٢٥ NAD
٢٥ MTL١٬١٤٩٫٥٦ NAD
٥٠ MTL٢٬٢٩٩٫١٢ NAD
١٠٠ MTL٤٬٥٩٨٫٢٥ NAD
٥٠٠ MTL٢٢٬٩٩١٫٢ NAD
١٬٠٠٠ MTL٤٥٬٩٨٢٫٥ NAD
٥٬٠٠٠ MTL٢٢٩٬٩١٢ NAD
١٠٬٠٠٠ MTL٤٥٩٬٨٢٥ NAD

حوِّل الدولار الناميبي إلى Maltese Lira

nad
NAD
mtl
MTL
١ NAD٠٫٠٢١٧٤٧٤ MTL
٥ NAD٠٫١٠٨٧٣٧ MTL
١٠ NAD٠٫٢١٧٤٧٤ MTL
٢٥ NAD٠٫٥٤٣٦٨٦ MTL
٥٠ NAD١٫٠٨٧٣٧ MTL
١٠٠ NAD٢٫١٧٤٧٤ MTL
٥٠٠ NAD١٠٫٨٧٣٧ MTL
١٬٠٠٠ NAD٢١٫٧٤٧٤ MTL
٥٬٠٠٠ NAD١٠٨٫٧٣٧ MTL
١٠٬٠٠٠ NAD٢١٧٫٤٧٤ MTL

مخطط MTL إلى NAD

1 MTL = ٠ NAD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الدولار الناميبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٠٫٦٥٨٢٠٫٦٥٨
منخفض
١٩٫٢٠٤١٩٫٢٠٤
المتوسط
١٩٫٧٦٠١٩٫٩٦٥
التقلب
٠٫٨٣٪؜٠٫٦٤٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

nad

NAD - الدولار الناميبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الناميبي هو سعر الصرف للزوج NAD إلى USD. رمز العملة لـ Namibian Dollars هو NAD. رمز العملة هو $.

More الدولار الناميبي info

أزواج العملات Maltese Lira (MTL) الشهيرة

usd

MTL إلى USD

eur

MTL إلى EUR

gbp

MTL إلى GBP

jpy

MTL إلى JPY

cad

MTL إلى CAD

aud

MTL إلى AUD

chf

MTL إلى CHF

cny

MTL إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings