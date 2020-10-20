١ MTL إلى MZN

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

١٦٠٫٧٦٩٦٠ المتكال الموزمبيقي

1 MZN = ٠٫٠٠٦٢٢٠٠٨ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى المتكال الموزمبيقي التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥٣ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى المتكال الموزمبيقي

mtl
MTL
mzn
MZN
١ MTL١٦٠٫٧٧ MZN
٥ MTL٨٠٣٫٨٤٨ MZN
١٠ MTL١٬٦٠٧٫٧ MZN
٢٥ MTL٤٬٠١٩٫٢٤ MZN
٥٠ MTL٨٬٠٣٨٫٤٨ MZN
١٠٠ MTL١٦٬٠٧٧ MZN
٥٠٠ MTL٨٠٬٣٨٤٫٨ MZN
١٬٠٠٠ MTL١٦٠٬٧٧٠ MZN
٥٬٠٠٠ MTL٨٠٣٬٨٤٨ MZN
١٠٬٠٠٠ MTL١٬٦٠٧٬٧٠٠ MZN

حوِّل المتكال الموزمبيقي إلى Maltese Lira

mzn
MZN
mtl
MTL
١ MZN٠٫٠٠٦٢٢٠٠٨ MTL
٥ MZN٠٫٠٣١١٠٠٤ MTL
١٠ MZN٠٫٠٦٢٢٠٠٨ MTL
٢٥ MZN٠٫١٥٥٥٠٢ MTL
٥٠ MZN٠٫٣١١٠٠٤ MTL
١٠٠ MZN٠٫٦٢٢٠٠٨ MTL
٥٠٠ MZN٣٫١١٠٠٤ MTL
١٬٠٠٠ MZN٦٫٢٢٠٠٨ MTL
٥٬٠٠٠ MZN٣١٫١٠٠٤ MTL
١٠٬٠٠٠ MZN٦٢٫٢٠٠٨ MTL

مخطط MTL إلى MZN

1 MTL = ٠ MZN

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل المتكال الموزمبيقي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٦٩٫٣٤٢٦٩٫٧٠٣
منخفض
٦٧٫٩٤٦٦٧٫٨١٥
المتوسط
٦٨٫٤٩٣٦٨٫٦٤٤
التقلب
٠٫٣٧٪؜٠٫٣٨٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

mzn

MZN - المتكال الموزمبيقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة المتكال الموزمبيقي هو سعر الصرف للزوج MZN إلى USD. رمز العملة لـ Mozambican Meticais هو MZN. رمز العملة هو MT.

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