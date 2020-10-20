١ MTL إلى MUR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

١١٨٫٨٤٦٣٤ الروبي الموريشي

1 MUR = ٠٫٠٠٨٤١٤٢٣ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الروبي الموريشي التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥٣ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الروبي الموريشي

mtl
MTL
mur
MUR
١ MTL١١٨٫٨٤٦ MUR
٥ MTL٥٩٤٫٢٣٢ MUR
١٠ MTL١٬١٨٨٫٤٦ MUR
٢٥ MTL٢٬٩٧١٫١٦ MUR
٥٠ MTL٥٬٩٤٢٫٣٢ MUR
١٠٠ MTL١١٬٨٨٤٫٦ MUR
٥٠٠ MTL٥٩٬٤٢٣٫٢ MUR
١٬٠٠٠ MTL١١٨٬٨٤٦ MUR
٥٬٠٠٠ MTL٥٩٤٬٢٣٢ MUR
١٠٬٠٠٠ MTL١٬١٨٨٬٤٦٠ MUR

حوِّل الروبي الموريشي إلى Maltese Lira

mur
MUR
mtl
MTL
١ MUR٠٫٠٠٨٤١٤٢٣ MTL
٥ MUR٠٫٠٤٢٠٧١١ MTL
١٠ MUR٠٫٠٨٤١٤٢٣ MTL
٢٥ MUR٠٫٢١٠٣٥٦ MTL
٥٠ MUR٠٫٤٢٠٧١١ MTL
١٠٠ MUR٠٫٨٤١٤٢٣ MTL
٥٠٠ MUR٤٫٢٠٧١١ MTL
١٬٠٠٠ MUR٨٫٤١٤٢٣ MTL
٥٬٠٠٠ MUR٤٢٫٠٧١١ MTL
١٠٬٠٠٠ MUR٨٤٫١٤٢٣ MTL

مخطط MTL إلى MUR

1 MTL = ٠ MUR

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الروبي الموريشي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٥٠٫٩٩٧٥١٫١٣٣
منخفض
٤٩٫٣٢٥٤٩٫٣٢٥
المتوسط
٥٠٫١٨٣٤٩٫٩٤٢
التقلب
٠٫٦٤٪؜٠٫٦٥٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

mur

MUR - الروبي الموريشي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبي الموريشي هو سعر الصرف للزوج MUR إلى USD. رمز العملة لـ Mauritian Rupees هو MUR. رمز العملة هو ₨.

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