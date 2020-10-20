١ MTL إلى MRU

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٩٩٫٦٩٨٥١٧ الأوقية الموريتانية

1 MRU = ٠٫٠١٠٠٣٠٢ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الأوقية الموريتانية التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٤٥ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الأوقية الموريتانية

mtl
MTL
mru
MRU
١ MTL٩٩٫٦٩٨٥ MRU
٥ MTL٤٩٨٫٤٩٣ MRU
١٠ MTL٩٩٦٫٩٨٥ MRU
٢٥ MTL٢٬٤٩٢٫٤٦ MRU
٥٠ MTL٤٬٩٨٤٫٩٣ MRU
١٠٠ MTL٩٬٩٦٩٫٨٥ MRU
٥٠٠ MTL٤٩٬٨٤٩٫٣ MRU
١٬٠٠٠ MTL٩٩٬٦٩٨٫٥ MRU
٥٬٠٠٠ MTL٤٩٨٬٤٩٣ MRU
١٠٬٠٠٠ MTL٩٩٦٬٩٨٥ MRU

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى Maltese Lira

mru
MRU
mtl
MTL
١ MRU٠٫٠١٠٠٣٠٢ MTL
٥ MRU٠٫٠٥٠١٥١٢ MTL
١٠ MRU٠٫١٠٠٣٠٢ MTL
٢٥ MRU٠٫٢٥٠٧٥٦ MTL
٥٠ MRU٠٫٥٠١٥١٢ MTL
١٠٠ MRU١٫٠٠٣٠٢ MTL
٥٠٠ MRU٥٫٠١٥١٢ MTL
١٬٠٠٠ MRU١٠٫٠٣٠٢ MTL
٥٬٠٠٠ MRU٥٠٫١٥١٢ MTL
١٠٬٠٠٠ MRU١٠٠٫٣٠٢ MTL

مخطط MTL إلى MRU

1 MTL = ٠ MRU

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الأوقية الموريتانية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٤٣٫٠٠٢٤٣٫٣٥٧
منخفض
٤٢٫٠٠٣٤٢٫٠٠٣
المتوسط
٤٢٫٣٧٦٤٢٫٦٢١
التقلب
٠٫٥٤٪؜٠٫٥٦٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

mru

MRU - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRU إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRU. رمز العملة هو UM.

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