١ MTL إلى MOP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٢٠٫٢٦٤٧٥٨ الباتاكا الماكاوية

1 MOP = ٠٫٠٤٩٣٤٦٨ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الباتاكا الماكاوية التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥٢ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الباتاكا الماكاوية

mtl
MTL
mop
MOP
١ MTL٢٠٫٢٦٤٨ MOP
٥ MTL١٠١٫٣٢٤ MOP
١٠ MTL٢٠٢٫٦٤٨ MOP
٢٥ MTL٥٠٦٫٦١٩ MOP
٥٠ MTL١٬٠١٣٫٢٤ MOP
١٠٠ MTL٢٬٠٢٦٫٤٨ MOP
٥٠٠ MTL١٠٬١٣٢٫٤ MOP
١٬٠٠٠ MTL٢٠٬٢٦٤٫٨ MOP
٥٬٠٠٠ MTL١٠١٬٣٢٤ MOP
١٠٬٠٠٠ MTL٢٠٢٬٦٤٨ MOP

حوِّل الباتاكا الماكاوية إلى Maltese Lira

mop
MOP
mtl
MTL
١ MOP٠٫٠٤٩٣٤٦٨ MTL
٥ MOP٠٫٢٤٦٧٣٤ MTL
١٠ MOP٠٫٤٩٣٤٦٨ MTL
٢٥ MOP١٫٢٣٣٦٧ MTL
٥٠ MOP٢٫٤٦٧٣٤ MTL
١٠٠ MOP٤٫٩٣٤٦٨ MTL
٥٠٠ MOP٢٤٫٦٧٣٤ MTL
١٬٠٠٠ MOP٤٩٫٣٤٦٨ MTL
٥٬٠٠٠ MOP٢٤٦٫٧٣٤ MTL
١٠٬٠٠٠ MOP٤٩٣٫٤٦٨ MTL

مخطط MTL إلى MOP

1 MTL = ٠ MOP

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الباتاكا الماكاوية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٨٫٧٦١١٨٫٧٨٥٠
منخفض
٨٫٥٩٠٢٨٫٥٦٧٦
المتوسط
٨٫٦٤٩٦٨٫٦٦٧٧
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

mop

MOP - الباتاكا الماكاوية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الباتاكا الماكاوية هو سعر الصرف للزوج MOP إلى USD. رمز العملة لـ Macau Patacas هو MOP. رمز العملة هو MOP$.

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