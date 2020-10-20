١ MTL إلى MGA

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

١١٬٢١١٫٢٨٨ الأرياري المدغشقري

1 MGA = ٠٫٠٠٠٠٨٩١٩٥٨ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الأرياري المدغشقري التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥٢ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الأرياري المدغشقري

mtl
MTL
mga
MGA
١ MTL١١٬٢١١٫٣ MGA
٥ MTL٥٦٬٠٥٦٫٤ MGA
١٠ MTL١١٢٬١١٣ MGA
٢٥ MTL٢٨٠٬٢٨٢ MGA
٥٠ MTL٥٦٠٬٥٦٤ MGA
١٠٠ MTL١٬١٢١٬١٣٠ MGA
٥٠٠ MTL٥٬٦٠٥٬٦٤٠ MGA
١٬٠٠٠ MTL١١٬٢١١٬٣٠٠ MGA
٥٬٠٠٠ MTL٥٦٬٠٥٦٬٤٠٠ MGA
١٠٬٠٠٠ MTL١١٢٬١١٣٬٠٠٠ MGA

حوِّل الأرياري المدغشقري إلى Maltese Lira

mga
MGA
mtl
MTL
١ MGA٠٫٠٠٠٠٨٩١٩٥٨ MTL
٥ MGA٠٫٠٠٠٤٤٥٩٧٩ MTL
١٠ MGA٠٫٠٠٠٨٩١٩٥٨ MTL
٢٥ MGA٠٫٠٠٢٢٢٩٩ MTL
٥٠ MGA٠٫٠٠٤٤٥٩٧٩ MTL
١٠٠ MGA٠٫٠٠٨٩١٩٥٨ MTL
٥٠٠ MGA٠٫٠٤٤٥٩٧٩ MTL
١٬٠٠٠ MGA٠٫٠٨٩١٩٥٨ MTL
٥٬٠٠٠ MGA٠٫٤٤٥٩٧٩ MTL
١٠٬٠٠٠ MGA٠٫٨٩١٩٥٨ MTL

مخطط MTL إلى MGA

1 MTL = ٠ MGA

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الأرياري المدغشقري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٤٬٩٧٨٫٨٤٬٩٧٨٫٨
منخفض
٤٬٧٥٦٫١٤٬٦٤٨٫٥
المتوسط
٤٬٨١٤٫٨٤٬٧٧٨٫٩
التقلب
٠٫٩٥٪؜٠٫٦٨٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

mga

MGA - الأرياري المدغشقري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأرياري المدغشقري هو سعر الصرف للزوج MGA إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Ariary هو MGA. رمز العملة هو Ar.

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