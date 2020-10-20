١ MTL إلى MDL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٤٤٫٩٤٣٥٤٣ الليو المولدوفي

1 MDL = ٠٫٠٢٢٢٥٠١ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الليو المولدوفي التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥٢ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الليو المولدوفي

mtl
MTL
mdl
MDL
١ MTL٤٤٫٩٤٣٥ MDL
٥ MTL٢٢٤٫٧١٨ MDL
١٠ MTL٤٤٩٫٤٣٥ MDL
٢٥ MTL١٬١٢٣٫٥٩ MDL
٥٠ MTL٢٬٢٤٧٫١٨ MDL
١٠٠ MTL٤٬٤٩٤٫٣٥ MDL
٥٠٠ MTL٢٢٬٤٧١٫٨ MDL
١٬٠٠٠ MTL٤٤٬٩٤٣٫٥ MDL
٥٬٠٠٠ MTL٢٢٤٬٧١٨ MDL
١٠٬٠٠٠ MTL٤٤٩٬٤٣٥ MDL

حوِّل الليو المولدوفي إلى Maltese Lira

mdl
MDL
mtl
MTL
١ MDL٠٫٠٢٢٢٥٠١ MTL
٥ MDL٠٫١١١٢٥١ MTL
١٠ MDL٠٫٢٢٢٥٠١ MTL
٢٥ MDL٠٫٥٥٦٢٥٣ MTL
٥٠ MDL١٫١١٢٥١ MTL
١٠٠ MDL٢٫٢٢٥٠١ MTL
٥٠٠ MDL١١٫١٢٥١ MTL
١٬٠٠٠ MDL٢٢٫٢٥٠١ MTL
٥٬٠٠٠ MDL١١١٫٢٥١ MTL
١٠٬٠٠٠ MDL٢٢٢٫٥٠١ MTL

مخطط MTL إلى MDL

1 MTL = ٠ MDL

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الليو المولدوفي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٩٫٢٨٩١٩٫٣٠٤
منخفض
١٨٫٩٥٢١٨٫٧٣٣
المتوسط
١٩٫١٢٧١٩٫٠٨٨
التقلب
٠٫٤١٪؜٠٫٣٩٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

mdl

MDL - الليو المولدوفي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليو المولدوفي هو سعر الصرف للزوج MDL إلى USD. رمز العملة لـ Moldovan Lei هو MDL. رمز العملة هو lei.

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