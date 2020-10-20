١ MTL إلى LYD

محوّل العملات مِن XE

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‏١٫٠٠ Maltese Lira =

١٢٫٢٥٥١١٧ الدينار الليبي

1 LYD = ٠٫٠٨١٥٩٨٦ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الدينار الليبي التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥٢ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الدينار الليبي

mtl
MTL
lyd
LYD
١ MTL١٢٫٢٥٥١ LYD
٥ MTL٦١٫٢٧٥٦ LYD
١٠ MTL١٢٢٫٥٥١ LYD
٢٥ MTL٣٠٦٫٣٧٨ LYD
٥٠ MTL٦١٢٫٧٥٦ LYD
١٠٠ MTL١٬٢٢٥٫٥١ LYD
٥٠٠ MTL٦٬١٢٧٫٥٦ LYD
١٬٠٠٠ MTL١٢٬٢٥٥٫١ LYD
٥٬٠٠٠ MTL٦١٬٢٧٥٫٦ LYD
١٠٬٠٠٠ MTL١٢٢٬٥٥١ LYD

حوِّل الدينار الليبي إلى Maltese Lira

lyd
LYD
mtl
MTL
١ LYD٠٫٠٨١٥٩٨٦ MTL
٥ LYD٠٫٤٠٧٩٩٣ MTL
١٠ LYD٠٫٨١٥٩٨٦ MTL
٢٥ LYD٢٫٠٣٩٩٦ MTL
٥٠ LYD٤٫٠٧٩٩٣ MTL
١٠٠ LYD٨٫١٥٩٨٦ MTL
٥٠٠ LYD٤٠٫٧٩٩٣ MTL
١٬٠٠٠ LYD٨١٫٥٩٨٦ MTL
٥٬٠٠٠ LYD٤٠٧٫٩٩٣ MTL
١٠٬٠٠٠ LYD٨١٥٫٩٨٦ MTL

مخطط MTL إلى LYD

1 MTL = ٠ LYD

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الدينار الليبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٥٫٢٦٦٧٥٫٢٩٢٠
منخفض
٥٫١٧١٨٥٫١٣٢٤
المتوسط
٥٫٢١٩١٥٫٢٢٦٤
التقلب
٠٫٤٠٪؜٠٫٤٣٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

lyd

LYD - الدينار الليبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار الليبي هو سعر الصرف للزوج LYD إلى USD. رمز العملة لـ Libyan Dinars هو LYD. رمز العملة هو LD.

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