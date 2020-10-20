١ MTL إلى LVL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

١٫٦٣٧٠٨٣٦ اللاتس اللاتفي

1 LVL = ٠٫٦١٠٨٤٢ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

LVL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى اللاتس اللاتفي التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥٢ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى اللاتس اللاتفي

mtl
MTL
lvl
LVL
١ MTL١٫٦٣٧٠٨ LVL
٥ MTL٨٫١٨٥٤٢ LVL
١٠ MTL١٦٫٣٧٠٨ LVL
٢٥ MTL٤٠٫٩٢٧١ LVL
٥٠ MTL٨١٫٨٥٤٢ LVL
١٠٠ MTL١٦٣٫٧٠٨ LVL
٥٠٠ MTL٨١٨٫٥٤٢ LVL
١٬٠٠٠ MTL١٬٦٣٧٫٠٨ LVL
٥٬٠٠٠ MTL٨٬١٨٥٫٤٢ LVL
١٠٬٠٠٠ MTL١٦٬٣٧٠٫٨ LVL

حوِّل اللاتس اللاتفي إلى Maltese Lira

lvl
LVL
mtl
MTL
١ LVL٠٫٦١٠٨٤٢ MTL
٥ LVL٣٫٠٥٤٢١ MTL
١٠ LVL٦٫١٠٨٤٢ MTL
٢٥ LVL١٥٫٢٧١١ MTL
٥٠ LVL٣٠٫٥٤٢١ MTL
١٠٠ LVL٦١٫٠٨٤٢ MTL
٥٠٠ LVL٣٠٥٫٤٢١ MTL
١٬٠٠٠ LVL٦١٠٫٨٤٢ MTL
٥٬٠٠٠ LVL٣٬٠٥٤٫٢١ MTL
١٠٬٠٠٠ LVL٦٬١٠٨٫٤٢ MTL

مخطط MTL إلى LVL

1 MTL = ٠ LVL

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل اللاتس اللاتفي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٠٠٠٠١٫٠٠٠٠
منخفض
١٫٠٠٠٠١٫٠٠٠٠
المتوسط
١٫٠٠٠٠١٫٠٠٠٠
التقلب
٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

lvl

LVL - اللاتس اللاتفي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اللاتس اللاتفي هو سعر الصرف للزوج LVL إلى USD. رمز العملة لـ Latvian Lati هو LVL. رمز العملة هو Ls.

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