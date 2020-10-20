١ MTL إلى LTL

١٫٠٠ Maltese Lira =
٨٫٠٤٢٨٦٠٥ الليتاس اللتواني
1 LTL = ٠٫١٢٤٣٣٤ MTL
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ Maltese Lira =
٨٫٠٤٢٨٦٠٥ الليتاس اللتواني
1 LTL = ٠٫١٢٤٣٣٤ MTL
MTL
LTL
|١ MTL
|٨٫٠٤٢٨٦ LTL
|٥ MTL
|٤٠٫٢١٤٣ LTL
|١٠ MTL
|٨٠٫٤٢٨٦ LTL
|٢٥ MTL
|٢٠١٫٠٧٢ LTL
|٥٠ MTL
|٤٠٢٫١٤٣ LTL
|١٠٠ MTL
|٨٠٤٫٢٨٦ LTL
|٥٠٠ MTL
|٤٬٠٢١٫٤٣ LTL
|١٬٠٠٠ MTL
|٨٬٠٤٢٫٨٦ LTL
|٥٬٠٠٠ MTL
|٤٠٬٢١٤٫٣ LTL
|١٠٬٠٠٠ MTL
|٨٠٬٤٢٨٫٦ LTL
1 MTL = ٠ LTL
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|١٫٠٠٠٠
|١٫٠٠٠٠
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|١٫٠٠٠٠
|١٫٠٠٠٠
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|١٫٠٠٠٠
|١٫٠٠٠٠
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٠٠٪
|٠٫٠٠٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليتاس اللتواني هو سعر الصرف للزوج LTL إلى USD. رمز العملة لـ Lithuanian Litai هو LTL. رمز العملة هو Lt.More الليتاس اللتواني info
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