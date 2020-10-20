١ MTL إلى LRD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٤٨٩٫٢٨٠٤٢ الدولار الليبيري

1 LRD = ٠٫٠٠٢٠٤٣٨٢ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الدولار الليبيري التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٤٤ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الدولار الليبيري

mtl
MTL
lrd
LRD
١ MTL٤٨٩٫٢٨ LRD
٥ MTL٢٬٤٤٦٫٤ LRD
١٠ MTL٤٬٨٩٢٫٨ LRD
٢٥ MTL١٢٬٢٣٢ LRD
٥٠ MTL٢٤٬٤٦٤ LRD
١٠٠ MTL٤٨٬٩٢٨ LRD
٥٠٠ MTL٢٤٤٬٦٤٠ LRD
١٬٠٠٠ MTL٤٨٩٬٢٨٠ LRD
٥٬٠٠٠ MTL٢٬٤٤٦٬٤٠٠ LRD
١٠٬٠٠٠ MTL٤٬٨٩٢٬٨٠٠ LRD

حوِّل الدولار الليبيري إلى Maltese Lira

lrd
LRD
mtl
MTL
١ LRD٠٫٠٠٢٠٤٣٨٢ MTL
٥ LRD٠٫٠١٠٢١٩١ MTL
١٠ LRD٠٫٠٢٠٤٣٨٢ MTL
٢٥ LRD٠٫٠٥١٠٩٥٤ MTL
٥٠ LRD٠٫١٠٢١٩١ MTL
١٠٠ LRD٠٫٢٠٤٣٨٢ MTL
٥٠٠ LRD١٫٠٢١٩١ MTL
١٬٠٠٠ LRD٢٫٠٤٣٨٢ MTL
٥٬٠٠٠ LRD١٠٫٢١٩١ MTL
١٠٬٠٠٠ LRD٢٠٫٤٣٨٢ MTL

مخطط MTL إلى LRD

1 MTL = ٠ LRD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الدولار الليبيري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢١١٫٢٨٢١١٫٣٩
منخفض
٢٠٧٫٠٣٢٠٣٫٧٦
المتوسط
٢٠٨٫٨٥٢٠٨٫٤٧
التقلب
٠٫٣٨٪؜٠٫٣٨٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

lrd

LRD - الدولار الليبيري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الليبيري هو سعر الصرف للزوج LRD إلى USD. رمز العملة لـ Liberian Dollars هو LRD. رمز العملة هو $.

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