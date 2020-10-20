١ MTL إلى LKR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٧٦٥٫٢٤٨٧٤ الروبية السريلانكية

1 LKR = ٠٫٠٠١٣٠٦٧٦ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الروبية السريلانكية التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥١ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الروبية السريلانكية

mtl
MTL
lkr
LKR
١ MTL٧٦٥٫٢٤٩ LKR
٥ MTL٣٬٨٢٦٫٢٤ LKR
١٠ MTL٧٬٦٥٢٫٤٩ LKR
٢٥ MTL١٩٬١٣١٫٢ LKR
٥٠ MTL٣٨٬٢٦٢٫٤ LKR
١٠٠ MTL٧٦٬٥٢٤٫٩ LKR
٥٠٠ MTL٣٨٢٬٦٢٤ LKR
١٬٠٠٠ MTL٧٦٥٬٢٤٩ LKR
٥٬٠٠٠ MTL٣٬٨٢٦٬٢٤٠ LKR
١٠٬٠٠٠ MTL٧٬٦٥٢٬٤٩٠ LKR

حوِّل الروبية السريلانكية إلى Maltese Lira

lkr
LKR
mtl
MTL
١ LKR٠٫٠٠١٣٠٦٧٦ MTL
٥ LKR٠٫٠٠٦٥٣٣٨٢ MTL
١٠ LKR٠٫٠١٣٠٦٧٦ MTL
٢٥ LKR٠٫٠٣٢٦٦٩١ MTL
٥٠ LKR٠٫٠٦٥٣٣٨٢ MTL
١٠٠ LKR٠٫١٣٠٦٧٦ MTL
٥٠٠ LKR٠٫٦٥٣٣٨٢ MTL
١٬٠٠٠ LKR١٫٣٠٦٧٦ MTL
٥٬٠٠٠ LKR٦٫٥٣٣٨٢ MTL
١٠٬٠٠٠ LKR١٣٫٠٦٧٦ MTL

مخطط MTL إلى LKR

1 MTL = ٠ LKR

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الروبية السريلانكية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٢٩٫٢٣٣٢٩٫٢٥
منخفض
٣٢٥٫٣٢٣١٦٫٤٠
المتوسط
٣٢٧٫٢٥٣٢٤٫١٠
التقلب
٠٫٢٤٪؜٠٫٣٨٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

lkr

LKR - الروبية السريلانكية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبية السريلانكية هو سعر الصرف للزوج LKR إلى USD. رمز العملة لـ Sri Lankan Rupees هو LKR. رمز العملة هو ₨.

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