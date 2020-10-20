١ MTL إلى LINK

١٫٠٠ Maltese Lira =
٠٫٢١٨٢٠٣١٠٥٩٣٦٧١٣ Chainlink
1 LINK = ٤٫٥٨٢٨٩ MTL
MTL استُبدِلَت بـ EUR
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ Maltese Lira =
٠٫٢١٨٢٠٣١٠٥٩٣٦٧١٣ Chainlink
1 LINK = ٤٫٥٨٢٨٩ MTL
MTL استُبدِلَت بـ EUR
MTL
LINK
|١ MTL
|٠٫٢١٨٢٠٣ LINK
|٥ MTL
|١٫٠٩١٠٢ LINK
|١٠ MTL
|٢٫١٨٢٠٣ LINK
|٢٥ MTL
|٥٫٤٥٥٠٨ LINK
|٥٠ MTL
|١٠٫٩١٠٢ LINK
|١٠٠ MTL
|٢١٫٨٢٠٣ LINK
|٥٠٠ MTL
|١٠٩٫١٠٢ LINK
|١٬٠٠٠ MTL
|٢١٨٫٢٠٣ LINK
|٥٬٠٠٠ MTL
|١٬٠٩١٫٠٢ LINK
|١٠٬٠٠٠ MTL
|٢٬١٨٢٫٠٣ LINK
LINK
MTL
|١ LINK
|٤٫٥٨٢٨٩ MTL
|٥ LINK
|٢٢٫٩١٤٤ MTL
|١٠ LINK
|٤٥٫٨٢٨٩ MTL
|٢٥ LINK
|١١٤٫٥٧٢ MTL
|٥٠ LINK
|٢٢٩٫١٤٤ MTL
|١٠٠ LINK
|٤٥٨٫٢٨٩ MTL
|٥٠٠ LINK
|٢٬٢٩١٫٤٤ MTL
|١٬٠٠٠ LINK
|٤٬٥٨٢٫٨٩ MTL
|٥٬٠٠٠ LINK
|٢٢٬٩١٤٫٤ MTL
|١٠٬٠٠٠ LINK
|٤٥٬٨٢٨٫٩ MTL
1 MTL = ٠ LINK
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٨٥٦١٧
|٠٫٠٨٥٦١٧
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٦١٣١٤
|٠٫٠٥٧٨٧٢
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٧٣٢١٦
|٠٫٠٧١٣٣٦
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٣٫٥٦٪
|٤٫٠٥٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Chainlink هو سعر الصرف للزوج LINK إلى USD. رمز العملة لـ Chainlink هو LINK.More Chainlink info
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