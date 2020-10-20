١ MTL إلى LBP

١٫٠٠ Maltese Lira =
٢٢٩٬٣٦٤٫٢٤ الجنيه اللبناني
1 LBP = ٠٫٠٠٠٠٠٤٣٥٩٨٨ MTL
MTL استُبدِلَت بـ EUR
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ Maltese Lira =
٢٢٩٬٣٦٤٫٢٤ الجنيه اللبناني
1 LBP = ٠٫٠٠٠٠٠٤٣٥٩٨٨ MTL
MTL استُبدِلَت بـ EUR
MTL
LBP
|١ MTL
|٢٢٩٬٣٦٤ LBP
|٥ MTL
|١٬١٤٦٬٨٢٠ LBP
|١٠ MTL
|٢٬٢٩٣٬٦٤٠ LBP
|٢٥ MTL
|٥٬٧٣٤٬١١٠ LBP
|٥٠ MTL
|١١٬٤٦٨٬٢٠٠ LBP
|١٠٠ MTL
|٢٢٬٩٣٦٬٤٠٠ LBP
|٥٠٠ MTL
|١١٤٬٦٨٢٬٠٠٠ LBP
|١٬٠٠٠ MTL
|٢٢٩٬٣٦٤٬٠٠٠ LBP
|٥٬٠٠٠ MTL
|١٬١٤٦٬٨٢٠٬٠٠٠ LBP
|١٠٬٠٠٠ MTL
|٢٬٢٩٣٬٦٤٠٬٠٠٠ LBP
1 MTL = ٠ LBP
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٩٨٬٦٧٠
|٩٩٬٣٧٩
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٩٥٬٩٠٦
|٩٥٬٤٨٩
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٩٧٬٦٤٨
|٩٧٬٨٣٣
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٩٧٪
|٠٫٩٩٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه اللبناني هو سعر الصرف للزوج LBP إلى USD. رمز العملة لـ Lebanese Pounds هو LBP. رمز العملة هو £.More الجنيه اللبناني info
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