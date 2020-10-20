١ MTL إلى LBP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٢٢٩٬٣٦٤٫٢٤ الجنيه اللبناني

1 LBP = ٠٫٠٠٠٠٠٤٣٥٩٨٨ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الجنيه اللبناني التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥١ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الجنيه اللبناني

mtl
MTL
lbp
LBP
١ MTL٢٢٩٬٣٦٤ LBP
٥ MTL١٬١٤٦٬٨٢٠ LBP
١٠ MTL٢٬٢٩٣٬٦٤٠ LBP
٢٥ MTL٥٬٧٣٤٬١١٠ LBP
٥٠ MTL١١٬٤٦٨٬٢٠٠ LBP
١٠٠ MTL٢٢٬٩٣٦٬٤٠٠ LBP
٥٠٠ MTL١١٤٬٦٨٢٬٠٠٠ LBP
١٬٠٠٠ MTL٢٢٩٬٣٦٤٬٠٠٠ LBP
٥٬٠٠٠ MTL١٬١٤٦٬٨٢٠٬٠٠٠ LBP
١٠٬٠٠٠ MTL٢٬٢٩٣٬٦٤٠٬٠٠٠ LBP

حوِّل الجنيه اللبناني إلى Maltese Lira

lbp
LBP
mtl
MTL
١ LBP٠٫٠٠٠٠٠٤٣٥٩٨٨ MTL
٥ LBP٠٫٠٠٠٠٢١٧٩٩٤ MTL
١٠ LBP٠٫٠٠٠٠٤٣٥٩٨٨ MTL
٢٥ LBP٠٫٠٠٠١٠٨٩٩٧ MTL
٥٠ LBP٠٫٠٠٠٢١٧٩٩٤ MTL
١٠٠ LBP٠٫٠٠٠٤٣٥٩٨٨ MTL
٥٠٠ LBP٠٫٠٠٢١٧٩٩٤ MTL
١٬٠٠٠ LBP٠٫٠٠٤٣٥٩٨٨ MTL
٥٬٠٠٠ LBP٠٫٠٢١٧٩٩٤ MTL
١٠٬٠٠٠ LBP٠٫٠٤٣٥٩٨٨ MTL

مخطط MTL إلى LBP

1 MTL = ٠ LBP

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الجنيه اللبناني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٩٨٬٦٧٠٩٩٬٣٧٩
منخفض
٩٥٬٩٠٦٩٥٬٤٨٩
المتوسط
٩٧٬٦٤٨٩٧٬٨٣٣
التقلب
٠٫٩٧٪؜٠٫٩٩٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

lbp

LBP - الجنيه اللبناني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه اللبناني هو سعر الصرف للزوج LBP إلى USD. رمز العملة لـ Lebanese Pounds هو LBP. رمز العملة هو £.

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