١ MTL إلى KYD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٢٫٠٦٧٨٤٤٦ الدولار الكايماني

1 KYD = ٠٫٤٨٣٥٩٥ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الدولار الكايماني التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥١ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الدولار الكايماني

mtl
MTL
kyd
KYD
١ MTL٢٫٠٦٧٨٤ KYD
٥ MTL١٠٫٣٣٩٢ KYD
١٠ MTL٢٠٫٦٧٨٤ KYD
٢٥ MTL٥١٫٦٩٦١ KYD
٥٠ MTL١٠٣٫٣٩٢ KYD
١٠٠ MTL٢٠٦٫٧٨٤ KYD
٥٠٠ MTL١٬٠٣٣٫٩٢ KYD
١٬٠٠٠ MTL٢٬٠٦٧٫٨٤ KYD
٥٬٠٠٠ MTL١٠٬٣٣٩٫٢ KYD
١٠٬٠٠٠ MTL٢٠٬٦٧٨٫٤ KYD

حوِّل الدولار الكايماني إلى Maltese Lira

kyd
KYD
mtl
MTL
١ KYD٠٫٤٨٣٥٩٥ MTL
٥ KYD٢٫٤١٧٩٨ MTL
١٠ KYD٤٫٨٣٥٩٥ MTL
٢٥ KYD١٢٫٠٨٩٩ MTL
٥٠ KYD٢٤٫١٧٩٨ MTL
١٠٠ KYD٤٨٫٣٥٩٥ MTL
٥٠٠ KYD٢٤١٫٧٩٨ MTL
١٬٠٠٠ KYD٤٨٣٫٥٩٥ MTL
٥٬٠٠٠ KYD٢٬٤١٧٫٩٨ MTL
١٠٬٠٠٠ KYD٤٬٨٣٥٫٩٥ MTL

مخطط MTL إلى KYD

1 MTL = ٠ KYD

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الدولار الكايماني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٨٩٤٦٨٠٫٨٩٧٣٤
منخفض
٠٫٨٧٧٠٨٠٫٨٧٢٨٩
المتوسط
٠٫٨٨٢٨٨٠٫٨٨٣٨٤
التقلب
٠٫٣٢٪؜٠٫٣٤٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

kyd

KYD - الدولار الكايماني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الكايماني هو سعر الصرف للزوج KYD إلى USD. رمز العملة لـ Caymanian Dollars هو KYD. رمز العملة هو $.

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