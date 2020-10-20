١ MTL إلى KMF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

١٬١٤٥٫٩٧٦٦ الفرنك القمري

1 KMF = ٠٫٠٠٠٨٧٢٦١٨ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الفرنك القمري التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٤٣ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الفرنك القمري

mtl
MTL
kmf
KMF
١ MTL١٬١٤٥٫٩٨ KMF
٥ MTL٥٬٧٢٩٫٨٨ KMF
١٠ MTL١١٬٤٥٩٫٨ KMF
٢٥ MTL٢٨٬٦٤٩٫٤ KMF
٥٠ MTL٥٧٬٢٩٨٫٨ KMF
١٠٠ MTL١١٤٬٥٩٨ KMF
٥٠٠ MTL٥٧٢٬٩٨٨ KMF
١٬٠٠٠ MTL١٬١٤٥٬٩٨٠ KMF
٥٬٠٠٠ MTL٥٬٧٢٩٬٨٨٠ KMF
١٠٬٠٠٠ MTL١١٬٤٥٩٬٨٠٠ KMF

حوِّل الفرنك القمري إلى Maltese Lira

kmf
KMF
mtl
MTL
١ KMF٠٫٠٠٠٨٧٢٦١٨ MTL
٥ KMF٠٫٠٠٤٣٦٣٠٩ MTL
١٠ KMF٠٫٠٠٨٧٢٦١٨ MTL
٢٥ KMF٠٫٠٢١٨١٥٥ MTL
٥٠ KMF٠٫٠٤٣٦٣٠٩ MTL
١٠٠ KMF٠٫٠٨٧٢٦١٨ MTL
٥٠٠ KMF٠٫٤٣٦٣٠٩ MTL
١٬٠٠٠ KMF٠٫٨٧٢٦١٨ MTL
٥٬٠٠٠ KMF٤٫٣٦٣٠٩ MTL
١٠٬٠٠٠ KMF٨٫٧٢٦١٨ MTL

مخطط MTL إلى KMF

1 MTL = ٠ KMF

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الفرنك القمري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٤٩١٫٩٧٤٩١٫٩٧
منخفض
٤٩١٫٩٧٤٩١٫٩٧
المتوسط
٤٩١٫٩٧٤٩١٫٩٧
التقلب
٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

kmf

KMF - الفرنك القمري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك القمري هو سعر الصرف للزوج KMF إلى USD. رمز العملة لـ Comorian Francs هو KMF. رمز العملة هو CF.

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